Половина выпускников 2019 года не явилась на отработку, передает Informburo.kz

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Государство требует от бывших студентов-грантников трёхгодичную отработку или вернуть деньги, потраченные на обучение молодого специалиста в вузе. Часто такие дела доходят до суда. И большинство решений выносятся не в пользу выпускника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Бахтияр Галимжанов.

"Государство подаёт множество исков о взыскании со студентов денег, выплаченных за их образование. Это коснулось и магистрантов, и докторантов, и городских, и сельских. Реально, очень неприятная ситуация. Дорогие студенты и выпускники вузов, старайтесь отрабатывать в госучреждениях по окончании вуза, это в ваших же интересах. Проблема в том, что далеко не всем студентам предоставляются рабочие места. Судебная практика по таким делам практически вся в пользу государства", – написал адвокат.

Пока требование отработки гранта распространяется только на выпускников педагогических, медицинских, ветеринарных и сельскохозяйственных специальностей. Однако те, кто поступил на гранты в 2017 и последующие годы, будут отрабатывать своё обучение вне зависимости от будущей специальности.

Это может стать массовой проблемой в ближайшие несколько лет. Ведь встаёт логичный вопрос: сможет ли государство обеспечить рабочими местами всех грантников? Особенно, учитывая количество не прибывших на отработку выпускников и то, сколько молодых специалистов работают не по специальности. Informburo.kz разбирается, как работает система отработки, кто от неё освобождается, какие изменения ждут выпускников-грантников в ближайшем будущем, и на что может рассчитывать студент, если на него уже подали в суд.

В 2018 году от отработки освобождено более трёх тысяч выпускников

Система отработки действует с 2007 года. Именно тогда вступил в силу действующий на сегодня закон "Об образовании".

Оператором системы является АО "Финансовый центр" МОН РК. Организация следит за процессом трудоустройства выпускников. Если в год окончания вуза до первого сентября выпускник не устроился на работу по специальности, то финцентр высылает уведомление по адресу прописки.

Финансовый центр работает на основании закона "Об образовании" и постановления Правительства РК "Об утверждении Правил направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа, и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 "Об утверждении правил присуждения образовательного гранта".

В мае 2016 года вышло постановление Правительства РК о внесении изменений и дополнений в правила направления специалиста на работу. В силу это постановление вступило с первого января 2017 года. Главным изменением стало то, что теперь отработать свои гранты должны выпускники всех специальностей.

Длительность отработки составляет три года. Если по каким-то причинам выпускник не желает или не может отработать грант, то он должен вернуть деньги государству.

Примечательно, что те, кто поступил раньше 2017 года, должны обязательно отработать в государственном учреждении. А поступившие в 2017 году или позже могут отработать как в госорганах, так и в частных компаниях. Если же студент получил грант по сельской квоте, то и отработать он должен в селе.

Помимо всего прочего выпускник может быть освобождён от отработки. Условия освобождения или отсрочки заранее оговорены законом.

"Причинами освобождения от отработки могут стать поступление в магистратуру или докторантуру (то есть продолжение обучения – Авт.), беременность, также освобождаются женщины с детьми младше трёх лет, люди с инвалидностью I или II группы, или если нет подходящих вакансий. Больше всех там тех, кто поступил в магистратуру, и по беременности", – пояснила заместитель директора департамента мониторинга образовательных кредитов и трудоустройства молодых специалистов АО "Финансовый центр" МОН РК Жанна Тастанбаева.

Кто и как следит, действительно ли молодой специалист отрабатывает три года?

В сентябре каждого года финансовый центр отправляет запросы в вузы, чтобы выяснить, сколько грантников устроились на работу по специальности. Для остальных вуз или центр занятости пытается найти работу.

Если работа по распределению найдена, а выпускник туда не явился, то финцентр начинает процедуру досудебного взыскания денег (которые государство заплатило за обучение).

"Что касается педагогических и ветеринарных специальностей, с выпускниками работает комиссия при вузе. Она принимает решение о направлении студента в ту или иную организацию. Что касается медицинских работников, то там работает комиссия на уровне министерства здравоохранения. Однако у всех выпускников есть право самостоятельно найти работу", – рассказал президент АО "Финансовый центр" Аскар Ибраимов.

Выпускника направляют на работу по месту жительства. Однако если в этом регионе нет вакансий по нужной специальности, то комиссии могут направить выпускника в соседний регион. Таких случаев было несколько, рассказал Ибраимов.

По его словам, финансовый центр тесно сотрудничает с Министерством труда и социальной защиты РК. В будущем это позволит финцентру мониторить пенсионные отчисления выпускников. Так можно будет проследить, действительно ли он отрабатывает грант.

"Кроме того, мы отправляем запросы в местные исполнительные органы. Нам от них нужно подтверждение, действительно ли такой-то выпускник работает в той или иной организации. То есть финансовый центр самостоятельно контролирует ход отработки, а также выпускник сам может высылать нам справки с места работы. Одно другому не мешает", – рассказал Ибраимов.

Он добавил, что бывали случаи, когда выпускник действительно трудоустроился, но приказ вышел несколько позже, или отчисления начались не сразу. Такие случаи рассматриваются индивидуально.

Несмотря на всё это, в 2019 году значительно увеличилось количество выпускников, не прибывших на отработку. В 2018 году направление на рабочее место в рамках отработки получили 5 555 выпускников, из них 657 человек не прибыли. В нынешнем году количество не прибывших выросло до 6 000, однако и выпускников с направлением было более 13 тысяч человек.

Справедливости ради отметим, что в 2016-2017 годах количество не прибывших на отработку выпускников было выше, нежели в 2018 году.

В 2020 году система отработки может измениться

Аскар Ибраимов рассказал, что были также случаи, когда студенты-грантники специально лишались гранта в последний год обучения в вузе. В таком случае им не нужно было отрабатывать. В связи с этим финансовый центр инициировал изменения. Ожидается, что с 2020 года выпускник, отучившийся на гранте неполную часть своих студенческих лет, должен будет пройти укороченную отработку.

"Законом предусматривается, что, если вы завершили обучение на гранте по госзаказу, вы должны отработать в полном объёме. При этом есть ряд прецедентов, когда студент переходил на грант на последнем или предпоследнем курсе. Мы с такого студента не должны требовать весь объём денег или отработки. Это должно быть соразмерно тому времени, сколько он отучился на гранте", – заявил глава финцентра.

Что касается выплаты суммы гранта в случае отказа от отработки, то у финцентра нет инструментов возврата денег в рассрочку.

"Здесь компетенция финансового центра заканчивается. То есть мы направляем дело в суд. Если выиграли, то дело передаётся судебному исполнителю. Конечно, он не имеет права забрать у человека последние деньги. Но у судоисполнителей есть механизмы, что будут ежемесячно списываться определённые суммы. Мы лишь мониторим, как проходит процесс выплаты", – заявил Аскар Ибраимов.

Сможет ли государство обеспечить всех рабочими местами?

В финансовом центре полагают, что проблем с трудоустройством возникнуть не должно. Ведь если не найдётся работа по специальности по адресу прописки, то, вполне вероятно, выпускнику могут предложить вариант с трудоустройством в соседнем регионе или городе. Конечно, могут возникнуть ситуации, когда выпускник не может покинуть свой город по объективным причинам. Такие случаи будут рассматриваться в частном порядке. Однако, если взглянуть на нынешний рынок труда, то не сложно заметить, что огромное количество молодых специалистов не работает по специальности. Причин может быть много – отсутствие хороших предложений или вовсе вакансий, разочарование студента в своей специальности и так далее. Но факт остаётся фактом: около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности. Такие данные по итогам 2018 года приводили аналитики Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

В декабре того же 2018 года палата обнародовала результаты исследования образовательных программ. Выяснилось, что около 35% выпускников работают не по специальности и ещё 40% не смогли трудоустроиться в течение года после выпуска. "Трудоустройство выпускников разных специальностей на уровне ниже 50% имеют 68 вузов. Средний процент трудоустройства по 92 специальностям – 67,4%, минимальный уровень зафиксирован по специальности "Таможенное дело" – 41%. Исследование показало отсутствие возможности у большинства студентов выбрать дисциплины и педагогов, как это должно быть при Болонской системе", – сказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Олжас Ордабаев на пресс-конференции в СЦК.

В Центре развития трудовых ресурсов (подведомственная организация Министерства труда и социальной защиты населения РК. – Авт.) пришли к более оптимистичным выводам. Проанализировав рынок труда в 2018 году, там заключили, что 70% выпускников работают по специальности. Ещё пять лет назад этот показатель не доходил и до 50%.

"Невостребованность выпускников по правовым специальностям, это: юристы:

правоохранители;

адвокаты и судьи. Эксперты связывают это с их переизбытком на рынке труда. Выбирая для себя будущую профессию, абитуриенты, как правило, не задумываются, легко ли будет потом найти работу ввиду огромной конкуренции. Столкнувшись с ней, они идут трудиться в сферы, далёкие от тех наук, которым посвятили как минимум четыре года обучения", – говорил вице-президент Центра трудовых ресурсов Тахир Аслялиев.

На что может рассчитывать выпускник?

Адвокат Бахтияр Галимжанов заявил, что каждый случай индивидуален. Однако большинство судебных дел завершается не в пользу выпускника.

"Конечно, я изучал сделки моих клиентов с университетами. Здесь надо отметить, что каждый случай был индивидуальным. В некоторых случаях положения об отработке были прописаны в договоре, в некоторых нет", – говорит Галимжанов.

По его словам, государство требует ту сумму, которая была выделена студенту на весь период обучения. Сумму считают путём сложения всех затраченных денег за каждый год обучения студента.

Выпускник вуза может и желает отработать грант, но для него не созданы рабочие места. А если даже есть рабочие места, то работодатель его на работу не принимает. Проблем в этой области много, считает адвокат.

"Выпускник вуза может выиграть суд, если он до суда предпринял все меры по трудоустройству, но так и не смог устроиться по специальности, чтобы отработать. То есть выпускник встал на учёт в центре занятости как безработный, ходил на все собеседования, реально пытался устроиться на работу. В этом случае выпускнику рекомендую собирать все подтверждающие документы, чтобы завтра они могли быть использованы в суде как доказательства и чтобы у выпускника был шанс выиграть судебное дело", – подытожил Бахтияр Галимжанов.

По данным финансового центра, с начала 2014 года по декабрь 2019 года финцентр направил в суд 3 997 исковых заявлений на общую сумму 7,7 млрд тенге. По ним вынесено 2 160 судебных актов об удовлетворении исков на общую сумму 3,9 млрд тенге.

Примечательно, что с 2014 года возмещено лишь 771,1 млн тенге, из них 347,3 млн тенге возмещены в 2019 году.