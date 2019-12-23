Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Российский закон станет барьером для казахстанских экспортёров мобильных устройств, компьютеров, смарт-телевизоров, считают в Министерстве торговли, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото smartmarket.lk
Казахстан выступил против принятого в России закона, обязывающего предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российское программное обеспечение, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.
По принятым поправкам в закон РФ "О защите прав потребителей" в России будут разрешены продажи смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart-tv только в том случае, если на них будет установлено российское программное обеспечение. Это потенциально может негативно отразиться на возможностях казахстанских производителей электроники, поскольку закон автоматически удаляет с российского рынка все товары сектора, производство которых имеется в других стран ЕАЭС, сообщили в Минторговли.
"Мы против, потому что не должно быть заточки на конкретное предприятие с указанием национальной принадлежности производства. Вступив в единый рынок, мы должны быть на равных условиях", – сказал Бахыт Султанов.
По его словам, принятый закон противоречит соглашению об Евразийском экономическом союзе и требованиям ВТО.
"Например, мы в Казахстане собираем телевизоры Sаmsung или LG со смарт-функцией. Мы устанавливаем своё программное обеспечение, но с этим ПО мы не можем продать его в Россию. Надо установить их ПО, а это противоречит соглашениям ЕЭК и ЕАЭС о свободной торговле. Мы выразили своё несогласие, все, кроме Армении, (Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. – Авт.) и вынесли на обсуждение", – отметил министр.
Поправки в российский закон вступают в силу с 1 июля 2020 года.
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