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Vit
Для акимата един в двух лицах
Ещё удивляет, почему комерцы решили что еле-еле на ладан дыша, наша газета которая борется сама за свое существование. Может чем то помочь опубликую простым ЛЮДЯМ, которые бегают за яйцами и мясом...
23.12.19 21:44
Vit
Для акимата един в двух лицах
Чем эта вся история закончится? Да легко. Вангую(с). Завтра этот комерц будет бегать и умолять что б купили его бизнес-участок хоть за 3 гривны. Хотя вчера мог продать за 360 000 зелени. При вложении...
23.12.19 20:54
Сталкер
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения,...
23.12.19 19:39
abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку// Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и...
23.12.19 18:28
юля елиссева
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
Так ведь недаром говорил всемирно известный казахстанский журналист Борат Сагдиев, что у нас в стране одна из национальных забав - стрельба по собакам. А мы ещё на него обижались за правду-матку.
23.12.19 18:19
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Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС

23 декабря 2019, 16:30 |  Государство

Российский закон станет барьером для казахстанских экспортёров мобильных устройств, компьютеров, смарт-телевизоров, считают в Министерстве торговли, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото smartmarket.lk

Казахстан выступил против принятого в России закона, обязывающего предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российское программное обеспечение, заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

По принятым поправкам в закон РФ "О защите прав потребителей" в России будут разрешены продажи смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart-tv только в том случае, если на них будет установлено российское программное обеспечение. Это потенциально может негативно отразиться на возможностях казахстанских производителей электроники, поскольку закон автоматически удаляет с российского рынка все товары сектора, производство которых имеется в других стран ЕАЭС, сообщили в Минторговли.

"Мы против, потому что не должно быть заточки на конкретное предприятие с указанием национальной принадлежности производства. Вступив в единый рынок, мы должны быть на равных условиях", – сказал Бахыт Султанов.

По его словам, принятый закон противоречит соглашению об Евразийском экономическом союзе и требованиям ВТО.

"Например, мы в Казахстане собираем телевизоры Sаmsung или LG со смарт-функцией. Мы устанавливаем своё программное обеспечение, но с этим ПО мы не можем продать его в Россию. Надо установить их ПО, а это противоречит соглашениям ЕЭК и ЕАЭС о свободной торговле. Мы выразили своё несогласие, все, кроме Армении, (Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. – Авт.) и вынесли на обсуждение", – отметил министр.

Поправки в российский закон вступают в силу с 1 июля 2020 года.
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§ abaika95
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Мы выразили своё несогласие, все, кроме Армении, (Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. – Авт.)//



Армения улыбается и машет)
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§ юля елиссева
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1478
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 23.12.19 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Армения улыбается и машет)

у одной у меня вызывает ухмылку, когда я вижу на наших дорогах авто с армянской регистрацией на которых присутствует нецензурное казахское слово - АМ? И матюк ведь этот, означающий нецензурное название женского полового органа, не только в казахском языке присутствует, а во многих тюркских.
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§ abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку//



Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и АМ)


Сейчас кто-то хихикает в голос)
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§ Сталкер
Re: Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 23.12.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения, закон то о защите прав потребителей, а не об их ограничении.
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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