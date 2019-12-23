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Vit
Для акимата един в двух лицах
Ещё удивляет, почему комерцы решили что еле-еле на ладан дыша, наша газета которая борется сама за свое существование. Может чем то помочь опубликую простым ЛЮДЯМ, которые бегают за яйцами и мясом...
23.12.19 21:44
Vit
Для акимата един в двух лицах
Чем эта вся история закончится? Да легко. Вангую(с). Завтра этот комерц будет бегать и умолять что б купили его бизнес-участок хоть за 3 гривны. Хотя вчера мог продать за 360 000 зелени. При вложении...
23.12.19 20:54
Сталкер
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения,...
23.12.19 19:39
abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку// Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и...
23.12.19 18:28
юля елиссева
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
Так ведь недаром говорил всемирно известный казахстанский журналист Борат Сагдиев, что у нас в стране одна из национальных забав - стрельба по собакам. А мы ещё на него обижались за правду-матку.
23.12.19 18:19
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Покинут ли снег и метель Костанайскую область в ближайшие дни?

Георгий ГОВОРОВ

23 декабря 2019, 16:11 |  Общество

Во вторник, 24 декабря, на территории Костанайской области утром и днём местами ожидается снег, метель и туман. Ветер юго-западный, западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью, предположительно, -8...-13, местами -16...-20 градусов, днём -4...-9, в некоторых районах до -12 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 25 декабря, по области ночью местами снег и метель. Ветер западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18, местами -8...-13 градусов, днём -5...-13 градусов.

- В Костанае 24 декабря в целом облачно с прояснениями, но утром возможны снег и метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Без осадков и сильных порывов ветра в областном центре 25 декабря. Ночью -10...-12, днём -7...-9 градусов.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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