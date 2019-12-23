Покинут ли снег и метель Костанайскую область в ближайшие дни?
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 24 декабря, на территории Костанайской области утром и днём местами ожидается снег, метель и туман. Ветер юго-западный, западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью, предположительно, -8...-13, местами -16...-20 градусов, днём -4...-9, в некоторых районах до -12 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 25 декабря, по области ночью местами снег и метель. Ветер западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18, местами -8...-13 градусов, днём -5...-13 градусов.
- В Костанае 24 декабря в целом облачно с прояснениями, но утром возможны снег и метель, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Без осадков и сильных порывов ветра в областном центре 25 декабря. Ночью -10...-12, днём -7...-9 градусов.
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