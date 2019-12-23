Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
Должников по алиментам предложили арестовывать на пять суток, чтобы с ними могли встретиться и провести работу судебные исполнители. Такую инициативу на правительственном часе в Мажилисе озвучил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: elements.envato.com
Депутаты Мажилиса пожаловались на формальный подход к поискам должников по алиментам.
"Сегодня розыск неплательщиков алиментов проводится отделами полиции только по месту жительства взыскателя. В 2018 году в розыск было объявлено 1864 алиментщика, установлено 78 из них, то есть 9 процентов. По остальным розыск прекращен. Почему не меняются подходы к поиску должников?" - спросила депутат Гульнара Бижанова.
Марат Кожаев объяснил, что независимо от того, где объявляется розыск, ОВД районов ищут должников по всей стране.
"Вопрос в другом: каким образом разыскивается этот человек? Так как это лицо является ответчиком по делу гражданско-правовых отношений, инструментарий розыска совсем другой, нежели при поиске преступника. Мы не можем этих лиц задерживать, только обязываем явкой к судисполнителю. Механизм сегодня не предусматривает никаких мер, которые бы побудили этого человека к исполнению долга", - рассказал Кожаев.
Он предложил внести ответственность и возможность задержания таких лиц в Кодекс об административных правонарушениях.
"Ответственность за неисполнение судебного решения ввести, допустим, пять суток (задержания. - Прим.). За это время с человеком можно было бы провести все необходимые ограничительные меры судисполнителем. Кроме того, человек, наверное, быстрее бы пришел к решению, что его действия противозаконны", - отметил замминистра.
Предложение поддержал вице-спикер Мажилиса Владимир Божко. "Может быть, сразу сажать? Хотя если человек бегает от 3-4 детей, то это вопрос есть... Давайте посмотрим, это же и вам (МВД. - Прим.) большая нагрузка ляжет", - заметил он.
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