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Vit
Для акимата един в двух лицах
Ещё удивляет, почему комерцы решили что еле-еле на ладан дыша, наша газета которая борется сама за свое существование. Может чем то помочь опубликую простым ЛЮДЯМ, которые бегают за яйцами и мясом...
23.12.19 21:44
Vit
Для акимата един в двух лицах
Чем эта вся история закончится? Да легко. Вангую(с). Завтра этот комерц будет бегать и умолять что б купили его бизнес-участок хоть за 3 гривны. Хотя вчера мог продать за 360 000 зелени. При вложении...
23.12.19 20:54
Сталкер
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Вообще не понятно, причём здесь законодательство о защите прав потребителей и софт определённого производства. Наоборот, в правах потребителей должен быть выбор, в т.ч. и по стране происхождения,...
23.12.19 19:39
abaika95
Султанов: Принятый в РФ закон о предустановке российского софта на гаджеты противоречит соглашениям ЕАЭС
Цитата-//у одной у меня вызывает ухмылку// Наверно только у вас) да может еще у подростков вступивших в возраст пубертатного периода) ну написано на номере АМ мало ли на них всякого пишут, АМ и...
23.12.19 18:28
юля елиссева
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо...
Так ведь недаром говорил всемирно известный казахстанский журналист Борат Сагдиев, что у нас в стране одна из национальных забав - стрельба по собакам. А мы ещё на него обижались за правду-матку.
23.12.19 18:19
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Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД

23 декабря 2019, 12:51 |  Государство

Должников по алиментам предложили арестовывать на пять суток, чтобы с ними могли встретиться и провести работу судебные исполнители. Такую инициативу на правительственном часе в Мажилисе озвучил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: elements.envato.com

Депутаты Мажилиса пожаловались на формальный подход к поискам должников по алиментам.

"Сегодня розыск неплательщиков алиментов проводится отделами полиции только по месту жительства взыскателя. В 2018 году в розыск было объявлено 1864 алиментщика, установлено 78 из них, то есть 9 процентов. По остальным розыск прекращен. Почему не меняются подходы к поиску должников?" - спросила депутат Гульнара Бижанова.

 

Марат Кожаев объяснил, что независимо от того, где объявляется розыск, ОВД районов ищут должников по всей стране.

"Вопрос в другом: каким образом разыскивается этот человек? Так как это лицо является ответчиком по делу гражданско-правовых отношений, инструментарий розыска совсем другой, нежели при поиске преступника. Мы не можем этих лиц задерживать, только обязываем явкой к судисполнителю. Механизм сегодня не предусматривает никаких мер, которые бы побудили этого человека к исполнению долга", - рассказал Кожаев.

Он предложил внести ответственность и возможность задержания таких лиц в Кодекс об административных правонарушениях.

"Ответственность за неисполнение судебного решения ввести, допустим, пять суток (задержания. - Прим.). За это время с человеком можно было бы провести все необходимые ограничительные меры судисполнителем. Кроме того, человек, наверное, быстрее бы пришел к решению, что его действия противозаконны", - отметил замминистра.

Предложение поддержал вице-спикер Мажилиса Владимир Божко. "Может быть, сразу сажать? Хотя если человек бегает от 3-4 детей, то это вопрос есть... Давайте посмотрим, это же и вам (МВД. - Прим.) большая нагрузка ляжет", - заметил он.
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§ Lex
Re: Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 23.12.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это говорит об одном. Дубы сидят в парламенте. Напоминает фильм "Тупой и ещё тупее". Соревнования проводят походу.
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§ abaika95
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2291
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 23.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//это говорит об одном. Дубы сидят в парламенте. Напоминает фильм "Тупой и ещё тупее". Соревнования проводят походу.//



Правительство наше,иногда конечно надо ругать а в некоторых случаях просто необходимо,но думаю ругательства должны быть за дело и чемто аргументированы) а не в порядке истерики и хронического...)
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§ Гога
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 23.12.19 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну не смог удержаться - 78 от 1864 - это есть 4,18 % всего , но никак не 9% .
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§ лимон
Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в МВД
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1184
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 23.12.19 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Ну не смог удержаться - 78 от 1864 - это есть 4,18 % всего , но никак не 9% .


"Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?" © сами знаете кто :-)
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§ Vit
Re: Арестовывать на 5 суток должников по алиментам предложили в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8701
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.12.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто нибудь из правительства конкретно работали с должниками персонально с каждым? Кто эти должники? Почему? Каждый случай может быть по разному трагичен. И очень часто в них замешены хитрые искустницы притворяться женщины.
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Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
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Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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