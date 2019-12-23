Нигматулин о спорах вокруг проекта Кодекса о здоровье: Не надо торопиться с выводами
В Мажилисе ещё предстоит большая работа по обсуждению кодекса с участием НПО и экспертов, отметил Нурлан Нигматулин, передает Informburo.kz.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил на своей странице в Твиттере, что сейчас преждевременно делать выводы о нормах проекта Кодекса о здоровье, которые активно обсуждаются в обществе.
"Сегодня бурно обсуждается проект Кодекса о здоровье. Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе ещё предстоит большая работа по обсуждению Кодекса с участием НПО и экспертов", – написал Нурлан Нигматулин.
Проект Кодекса о здоровье сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе. Уже внесено более 600 поправок в поступивший законопроект, сообщается на сайте палаты. В рабочую группу помимо депутатов и представителей госорганов входят врачи, представители НПО, общественности, специалисты сферы здравоохранения и др.
Спикер Палаты выразил уверенность, что итогом всестороннего, тщательного рассмотрения в Мажилисе станет максимально проработанный, оптимальный законопроект.
В начале декабря правозащитники выступили против некоторых норм, предусмотренных в проекте Кодекса о здоровье. В частности, беспокойство у правозащитников вызвали поправки в области психиатрии и психического здоровья.
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Нигматулин о спорах вокруг проекта Кодекса о здоровье: Не надо торопиться с выводами
Цитата-//Действительно, в правительственном варианте есть нормы, вызывающие неоднозначную оценку населения. Но не надо торопиться с выводами. В Мажилисе ещё предстоит большая работа по обсуждению...
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