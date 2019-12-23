"Пока я не готов работать главным тренером". Жумаскалиев - о своем будущем в "Тоболе", Бабаяне и трансферах

Спортивный директор "Тобола" Нурбол Жумаскалиев в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему отказался от должности главного тренера клуба, объяснил выбор Григория Бабаяна и прокомментировал решение о расставании с некоторыми игроками, передают Vesti.kz.

Летом Жумаскалиев возглавил команду после отставки россиянина Владимира Газзаева. Под руководством экс-капитана сборной Казахстана "Тобол" некоторое время лидировал в КПЛ, но в итоге завершил сезон четвертым.

- Нурбол Жардемович, многих болельщиков интересует вопрос, будете ли вы работать в клубе в следующем сезоне?



- Да, я также продолжаю работать в структуре клуба - возвращаюсь на должность спортивного директора. После завершения сезона состоялся разговор с руководством клуба, чтобы я остался исполнять обязанности главного тренера, но я понимал, что пока не готов полноценно работать на этой позиции. К тому же у меня нет соответствующей лицензии. Поэтому мне было предложено вернуться к работе в качестве спортивного директора.



Только в прошлом сезоне я сам был футболистом, а в этом - сначала спортивным директором, а затем и исполняющим обязанности главного тренера. Хочу сказать, что это большая нагрузка, чувствовалось, что мне не хватает определенных теоретических знаний - составление плана тренировок, микроциклы и многое-многое другое. К тому же я играл с большинством из этих ребят, не всегда было легко перестроиться.



В следующем сезоне я буду спортивным директором клуба, заниматься селекцией, футбольным центром клуба и многим другим.







- Как вы можете оценить прошедший сезон?



- Для начала хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые весь этот год поддерживали команду. Многие очень тяжело перенесли концовку сезона, некоторые болельщики разочарованы и разбиты. Конечно, мы в клубе прекрасно понимаем эти чувства и разделяем их.



В этом году в "Тоболе" была проделана огромная работа. Мы хорошо начали сезон, находились в лидирующей группе команд. Но давайте смотреть правде в глаза. Бюджет "Тобола" на сезон был ниже, чем у большинства конкурентов за призовые места. Недавно вышла статья, в которой можно найти информацию, что у большинства команд бюджет выше, чем у нас. Не нужно считать это оправданием - это данность, с которой "Тобол" столкнулся в этом году. Именно поэтому летом были минимальные трансферы, у нас просто не было возможности значительно укрепить состав. Были лишь точечные замены.



Команда билась до последнего, мы жили мечтой о медалях, но футбол не обманешь. У конкурентов было по два равноценных состава. Серьезную роль в итоговом результате сыграли и травмы футболистов. Так получалось, что весь сезон тренерский штаб был ограничен в выборе состава. В этом году не было ни одного отрезка чемпионата, когда мы могли полагаться на всех сильнейших игроков.



- Многих интересует вопрос о костанайских воспитанниках, ведь их можно было бы использовать для ротации состава?



- Это правильный вопрос. Каждый из нас хочет, чтобы на поле было как можно больше местных футболистов, но мы не можем вводить их в состав искусственно. Существует спортивный принцип, играть должны лучшие.



С другой стороны, в этом году свой шанс получил Артем Шерстов, который уже так полюбился болельщикам. Выходил на поле Данияр Семченков, в кубке сыграл Рома Асранкулов. В тренировочном процессе постоянно участвуют игроки молодежного состава. В будущем все эти футболисты, при должном отношении к себе, могут заиграть в основном составе. Главное не останавливаться и продолжать работать над собой и прогрессировать.







- Вернемся к трансферам. Летом команду покинул Александр Клещенко, в это межсезонье - Дмитренко и Кассай. Болельщики высказывают недовольство относительно ухода футболистов. Какие причины таких решений?



- У Клещенко была высокая подверженность травмам. В определенный момент медицинский штаб отметил, что ему нужны операция и реабилитация. Перед еврокубками нам было необходимо усилить центр обороны, но сроки восстановления Клещенко оказались дольше, чем планировалось, тем более, что он занимал место легионера, а свободных казахстанцев на его позицию не было. Мы ждать не могли. Поэтому по обоюдному согласию расстались с Сашей, а на его место был приглашен Витаутас Андрюшкявичюс. В первый раз на поле после травмы Клещенко появился только осенью в составе красноярского "Енисея".



Что касается Виктора и Фернандера, то у этих футболистов закончились трудовые соглашения. Я отлично знаю обоих, вместе с ними играл за "Тобол", с Дмитренко защищали цвета сборной, но это футбольная жизнь. Я сам дважды покидал команду, и в 11-м году, и в 17-м. Конечно, мы очень уважаем обоих и ценим их вклад в результаты "Тобола", но есть определенные требования у нового тренерского штаба.



- Первый сбор клуба пройдет в ОАЭ. С чем это связано?



- Традиционно "Тобол" проводил три зарубежных сбора в Турции. Как вы помните, в этом году на первом сборе постоянно были проблемы с погодными условиями, тренировки отменялись из-за турецких проливных дождей. Поэтому тренерский штаб пришел к решению, что первый сбор должен состояться именно в ОАЭ, где есть хорошие условия для тренировок в это время года. В целях экономии мы проведем в этом сезоне два сбора, а не три, как было раньше.



- Команду возглавил Григорий Бабаян. Как вы можете охарактеризовать нового наставника команды?



- Я хорошо знаком с Григорием Константиновичем, пересекались с ним с детства, когда играли друг против друга. Вместе приглашались в сборную, позднее он работал в тренерском штабе национальной команды. Это тренер со своим видением и философией футбола. Все знают о его результатах в "Астане" - они стали чемпионами и вышли в групповой этап Лиги Европы. Думаю, что болельщики "Тобола" положительно воспримут его приход в стан костанайского клуба.







- Последний вопрос на сегодня. Почему не состоялся прощальный матч легенд клуба - Жумаскалиева, Муканова, Петухова?



- Мне очень часто задают этот вопрос. Как минимум трижды в прошлом сезоне руководство предлагало мне провести прощальный матч и хотели реально помочь с проведением. Но если признаться честно, то в этом году было сложно его провести. Я был сильно загружен новой работой, как в качестве спортивного директора, так и исполняющего обязанности главного тренера, а подготовка подобного матча - очень непростое занятие. К тому же хочется пригласить на такую игру многих футболистов, с которыми мы играли вместе в сборной и "Тоболе". У некоторых из них не получалось приехать в Костанай в выбранные даты. Мы планируем проведение этого матча в июне 2020 года.



Кроме самой игры, наверное, проведем еще несколько мероприятий, надеемся, что все задуманное у нас получится. Думаем о проведении мастер-класса от игроков, концертной программе. Думаю, что болельщики будут рады такому матчу, в Костанае будут многие любимцы местной торсиды - Станимир Димитров, Александр Петухов, Улугбек Бакаев, Данияр Муканов и многие другие. Это будет и их прощальный матч за нашу команду.



В конце хотелось бы обратиться к болельщикам нашего клуба. Хочу пожелать всем "желто-зеленым" и их семьям счастливого Нового года. Больших и ярких побед!



Напомним, о назначении 39-летнего Бабаяна "Тобол" объявил 14 декабря. Казахстанский специалист летом покинул "Астану", в которой работал с 2012 года, в том числе и главным тренером.