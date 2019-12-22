Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?

Атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».

Иллюстративное фото rasfokus.ru

В связи с чем, по данным синоптиков, 22 декабря сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер — 30 м/с и более.

В Костанайской области местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

Однако к понедельнику 23 декабря прогнозы в Костанайской области обещают солнечную погоду. Ветер затихнет, мороз слегка усилится.