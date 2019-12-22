Читательский рейтинг
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
22 декабря 2019, 11:31 | Общество
Атлантический циклон по-прежнему сохраняет свое влияние на большую часть Казахстана, сообщает РГП «Казгидромет».
Иллюстративное фото rasfokus.ru
В связи с чем, по данным синоптиков, 22 декабря сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, местами сильный. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра, на юго-востоке очень сильный ветер — 30 м/с и более.
В Костанайской области местами ожидается туман, метель, усиление ветра до 15-20 м/с.
Однако к понедельнику 23 декабря прогнозы в Костанайской области обещают солнечную погоду. Ветер затихнет, мороз слегка усилится.
Последние новости
21.12.19 18:19 Большое чудо для маленького Миши - Как поздравили помощники Деда Мороза трехлетнего рудничанина?
21.12.19 17:09 Николай ВОРОНИН: Нет ничего вечного, кроме изменений!
21.12.19 12:13 Новогодняя команда "Нашей Газеты" начала доставку подарков детям, написавшим самые трогательные письма
20.12.19 17:11 Авария на магистральном газопроводе в Костанае ликвидирована
20.12.19 16:50 Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области
20.12.19 14:52 Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
20.12.19 14:09 Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 85
Пользователей: 1
Всего: 86
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 86
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
drakon: Зачем в парке Победы, снег убирали?.. Каждый день убирают. Так положено. [Исправлено: alex_60, 22.12.2019 - 15:19]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Можете тоже - Праздновать... Да, можем, предупреждать сейчас не надо.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: В Европе уже Рождество на носу. Да, в нось с 24 на 25 декабря a.radikal.ru ] Можете тоже - Праздновать... :lol: :oops: :-)
Шторм уляжется, ветер утихнет - Какой будет погода в Костанайской области в ближайшее время?
Зачем в парке Победы, снег убирали... :lol: ;-)
Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье
////Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой.//// С какой воблой интересно. С сушеной, вяленой, копчёной, Жареной,приготавденной в духовке. А то не с той употребить.