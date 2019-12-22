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alex_60
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alex_60
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22.12.19 15:15
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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22.12.19 13:52
drakon
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Зачем в парке Победы, снег убирали... :lol: ;-)
22.12.19 13:41
alex_60
Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье
////Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой.//// С какой воблой интересно. С сушеной, вяленой, копчёной, Жареной,приготавденной в духовке. А то не с той употребить.
22.12.19 12:36
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Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье

22 декабря 2019, 10:18 |  Общество

Любите вы шампанское или нет, но игристое вино в новогоднюю ночь, наверняка, будет на каждом столе. Что говорят специалисты о том, с чем следует, а с чем ни в коем случае не надо сочетать шипучие вина?

 

Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или С легким паром" 

«Вечерняя Москва» решила выяснить, с какими продуктами такие напитки лучше не употреблять.

Вредные сочетания

При употреблении шампанского врач-диетолог Елена СОЛОМАТИНА советует остерегаться салатов из квашеной капусты, грибов, острых, маринованных, горьких и соленых продуктов.

— К шампанскому не подойдут также шпроты, свиная рулька с капустой, которую немцы едят с пивом, —заметила Соломатина.

Ко всем сухим и кислым винам не подходят кислые фрукты, такие как киви и грейпфрут. Также стоит избегать и жирной пищи.

— Все тяжелые и жирные блюда, например, гусь, утка или тяжелые салаты, заправленные майонезом, такие как оливье, с шампанским не сочетаются. К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее, — добавила эксперт.

В свою очередь, директор школы сомелье Эркин ТУЗМУХАМЕДОВ не рекомендует закусывать шампанское сыром.

— Сыры с шампанским, белыми игристыми винами не сочетаются, — сказал он.

Сладкие продукты тоже не подходят к сладким винам. Если вино сладкое, то с шоколадом будет очень приторно, добавил сомелье. Идеальное же сочетание для шампанского и сладких вин — с морепродуктами.

— Если говорить про шампанское, то классическое сочетание — с черной икрой. Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — прокомментировал Тузмухамедов.

А Елена Соломатина в список рекомендуемых продуктов отнесла икру, морепродукты, устрицы, нежирную телятину, некислые фрукты и легкие десерты.

Чем полезно и вредно шампанское?

Тузмухамедов заметил, что шампанское очень полезно для пищеварения.

— Как аперитив шампанское — идеально, потому что стимулирует выделение желудочного сока. Почему русские императоры по утрам пили шампанское? Потому что объедались, было несварение. И чтобы переваривать, пили шампанское. Так что фраза из «Бриллиантовой руки»: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты» — вполне оправданна, — считает Тузмухамедов .

Елена Соломатина указала на негативные эффекты после употребления этого напитка.

— Лучше пить сухие вина. Шампанское очень быстро идет в кровь за счет газов. Из-за углекислого газа сразу раздражается слизистая оболочка, и все, что мы выпили и съели, начинает всасываться, — предупредила она.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вывод такой получается, пить одно шампанское и ничего не есть.
Так получается.
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§ Тот самый
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пить одно шампанское и ничего не есть.


Или всё есть и пить водку ;-)

Цитата:
Иксперд:К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее, — добавила эксперт.
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§ alex_60
Re: Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6571
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 22.12.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
////Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой.////

С какой воблой интересно.
С сушеной, вяленой, копчёной,
Жареной,приготавденной в духовке.
А то не с той употребить.
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Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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