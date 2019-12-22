Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье
Любите вы шампанское или нет, но игристое вино в новогоднюю ночь, наверняка, будет на каждом столе. Что говорят специалисты о том, с чем следует, а с чем ни в коем случае не надо сочетать шипучие вина?
Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или С легким паром"
Вредные сочетания
При употреблении шампанского врач-диетолог Елена СОЛОМАТИНА советует остерегаться салатов из квашеной капусты, грибов, острых, маринованных, горьких и соленых продуктов.
— К шампанскому не подойдут также шпроты, свиная рулька с капустой, которую немцы едят с пивом, —заметила Соломатина.
Ко всем сухим и кислым винам не подходят кислые фрукты, такие как киви и грейпфрут. Также стоит избегать и жирной пищи.
— Все тяжелые и жирные блюда, например, гусь, утка или тяжелые салаты, заправленные майонезом, такие как оливье, с шампанским не сочетаются. К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее, — добавила эксперт.
В свою очередь, директор школы сомелье Эркин ТУЗМУХАМЕДОВ не рекомендует закусывать шампанское сыром.
— Сыры с шампанским, белыми игристыми винами не сочетаются, — сказал он.
Сладкие продукты тоже не подходят к сладким винам. Если вино сладкое, то с шоколадом будет очень приторно, добавил сомелье. Идеальное же сочетание для шампанского и сладких вин — с морепродуктами.
— Если говорить про шампанское, то классическое сочетание — с черной икрой. Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — прокомментировал Тузмухамедов.
А Елена Соломатина в список рекомендуемых продуктов отнесла икру, морепродукты, устрицы, нежирную телятину, некислые фрукты и легкие десерты.
Чем полезно и вредно шампанское?
Тузмухамедов заметил, что шампанское очень полезно для пищеварения.
— Как аперитив шампанское — идеально, потому что стимулирует выделение желудочного сока. Почему русские императоры по утрам пили шампанское? Потому что объедались, было несварение. И чтобы переваривать, пили шампанское. Так что фраза из «Бриллиантовой руки»: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты» — вполне оправданна, — считает Тузмухамедов .
Елена Соломатина указала на негативные эффекты после употребления этого напитка.
— Лучше пить сухие вина. Шампанское очень быстро идет в кровь за счет газов. Из-за углекислого газа сразу раздражается слизистая оболочка, и все, что мы выпили и съели, начинает всасываться, — предупредила она.
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drakon: Зачем в парке Победы, снег убирали?.. Каждый день убирают. Так положено. [Исправлено: alex_60, 22.12.2019 - 15:19]
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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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Зачем в парке Победы, снег убирали... :lol: ;-)
Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье
////Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой.//// С какой воблой интересно. С сушеной, вяленой, копчёной, Жареной,приготавденной в духовке. А то не с той употребить.