Какие продукты нельзя запивать шампанским? Рассказывают диетологи и сомелье

Любите вы шампанское или нет, но игристое вино в новогоднюю ночь, наверняка, будет на каждом столе. Что говорят специалисты о том, с чем следует, а с чем ни в коем случае не надо сочетать шипучие вина?

Кадр из кинофильма "Ирония судьбы или С легким паром"

«Вечерняя Москва» решила выяснить, с какими продуктами такие напитки лучше не употреблять.

Вредные сочетания

При употреблении шампанского врач-диетолог Елена СОЛОМАТИНА советует остерегаться салатов из квашеной капусты, грибов, острых, маринованных, горьких и соленых продуктов.

— К шампанскому не подойдут также шпроты, свиная рулька с капустой, которую немцы едят с пивом, —заметила Соломатина.

Ко всем сухим и кислым винам не подходят кислые фрукты, такие как киви и грейпфрут. Также стоит избегать и жирной пищи.

— Все тяжелые и жирные блюда, например, гусь, утка или тяжелые салаты, заправленные майонезом, такие как оливье, с шампанским не сочетаются. К нему не подходит все то, что подается к водке — селедка под шубой, холодец и так далее, — добавила эксперт.

В свою очередь, директор школы сомелье Эркин ТУЗМУХАМЕДОВ не рекомендует закусывать шампанское сыром.

— Сыры с шампанским, белыми игристыми винами не сочетаются, — сказал он.

Сладкие продукты тоже не подходят к сладким винам. Если вино сладкое, то с шоколадом будет очень приторно, добавил сомелье. Идеальное же сочетание для шампанского и сладких вин — с морепродуктами.

— Если говорить про шампанское, то классическое сочетание — с черной икрой. Сладкие вина отлично сочетаются с креветкой и даже с воблой. Многие считают, что это дикое сочетание, но это отличное сочетание, — прокомментировал Тузмухамедов.

А Елена Соломатина в список рекомендуемых продуктов отнесла икру, морепродукты, устрицы, нежирную телятину, некислые фрукты и легкие десерты.

Чем полезно и вредно шампанское?

Тузмухамедов заметил, что шампанское очень полезно для пищеварения.

— Как аперитив шампанское — идеально, потому что стимулирует выделение желудочного сока. Почему русские императоры по утрам пили шампанское? Потому что объедались, было несварение. И чтобы переваривать, пили шампанское. Так что фраза из «Бриллиантовой руки»: «Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты» — вполне оправданна, — считает Тузмухамедов .

Елена Соломатина указала на негативные эффекты после употребления этого напитка.

— Лучше пить сухие вина. Шампанское очень быстро идет в кровь за счет газов. Из-за углекислого газа сразу раздражается слизистая оболочка, и все, что мы выпили и съели, начинает всасываться, — предупредила она.