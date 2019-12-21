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Выпускник детского дома организовал ёлки для особых детей в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

21 декабря 2019, 10:53 |  Общество

Ныне предприниматель, а в прошлом воспитанник костанайского детского дома №3 28-летний Дмитрий ШМИДТ организовал праздник для детей с диагнозами аутизм и ДЦП.

Утренники прошли вчера в СШ №16, реабилитационном центре "Амалия", ОО "Матерей и детей инвалидов "Радуга" и в центре развития "Аманат и К", который вместе с ОО "Стоп Аутизм" занимаются подготовкой детей к школе. 

- В центре занимаются более 30 детей с диагнозом аутизм, - рассказала руководитель общественного объединения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья "Стоп Аутизм" Шнара ЖАЛМУХАМЕДОВА. - Эти детки проходят в центре реабилитацию. 13 декабря проходил общегородской утренник для детей-инвалидов. 147 детей получили подарки. Там в основном были те, кто находится на домашнем обучении. Дмитрий Шмидт, оказал нам спонсорскую помощь, чтобы провести 4 ёлки в реабилитационных центрах. 

В гости к детям центра развития "Аманат и К" пришли аниматоры в костюмах персонажей сказок и мультфильмов. Дети были рады гостям, правда, назвать это обычным утренником сложно, каждый ребёнок по своему реагировал на аниматоров. Но водили хороводы, обязательно трогали сказочных героев и пытались повторить движения танцев.

Вместо елочки, Дед Мороз зажег гирлянду прикреплённую к потолку, приковав на несколько минут общее внимание раззадоренных детей.

 

- Когда пришли на первую ёлку было сложновато, хотя я в роли Деда Мороза работаю уже три года. - рассказал аниматор, исполнитель роли Деда Мороза Вольдемар ГРУНИН. -   Но уже на втором утреннике мы разобрались с планом действий, некоторые конкурсы убрали. 

Каждый ребёнок получил подарок: машинку, куклу, другую игрушку.

Сам Дмитрий Шмидт в центр развития пришёл с цветами. Они предназначались родителям детей.

- В этом году я в первый раз выступил с подобной инициативой, - рассказал "НГ" Шмидт. - Многие говорят, что детям-сиротам нужно уделять больше внимания. Я лично, как воспитанник интерната, считаю, что им государство достаточно уделяет внимания. А вот матерям, которым реально тяжело, которые не считаются  трудностями, воспитывая особенных детей, реально нужна помощь. Я заходил, смотрел как идёт праздник. Мне реально на это больно смотреть. Ко мне подходят родители, благодарят, а у меня душа болит, еле сам слёзы сдержал. 

После утренника каждой маме, которая привела ребенка на праздник, вручили цветы.
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* Козлов я
Re: Выпускник детского дома организовал ёлки для особых детей в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 639
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 21.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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