Выпускник детского дома организовал ёлки для особых детей в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Ныне предприниматель, а в прошлом воспитанник костанайского детского дома №3 28-летний Дмитрий ШМИДТ организовал праздник для детей с диагнозами аутизм и ДЦП.
Утренники прошли вчера в СШ №16, реабилитационном центре "Амалия", ОО "Матерей и детей инвалидов "Радуга" и в центре развития "Аманат и К", который вместе с ОО "Стоп Аутизм" занимаются подготовкой детей к школе.
- В центре занимаются более 30 детей с диагнозом аутизм, - рассказала руководитель общественного объединения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья "Стоп Аутизм" Шнара ЖАЛМУХАМЕДОВА. - Эти детки проходят в центре реабилитацию. 13 декабря проходил общегородской утренник для детей-инвалидов. 147 детей получили подарки. Там в основном были те, кто находится на домашнем обучении. Дмитрий Шмидт, оказал нам спонсорскую помощь, чтобы провести 4 ёлки в реабилитационных центрах.
В гости к детям центра развития "Аманат и К" пришли аниматоры в костюмах персонажей сказок и мультфильмов. Дети были рады гостям, правда, назвать это обычным утренником сложно, каждый ребёнок по своему реагировал на аниматоров. Но водили хороводы, обязательно трогали сказочных героев и пытались повторить движения танцев.
Вместо елочки, Дед Мороз зажег гирлянду прикреплённую к потолку, приковав на несколько минут общее внимание раззадоренных детей.
- Когда пришли на первую ёлку было сложновато, хотя я в роли Деда Мороза работаю уже три года. - рассказал аниматор, исполнитель роли Деда Мороза Вольдемар ГРУНИН. - Но уже на втором утреннике мы разобрались с планом действий, некоторые конкурсы убрали.
Каждый ребёнок получил подарок: машинку, куклу, другую игрушку.
Сам Дмитрий Шмидт в центр развития пришёл с цветами. Они предназначались родителям детей.
- В этом году я в первый раз выступил с подобной инициативой, - рассказал "НГ" Шмидт. - Многие говорят, что детям-сиротам нужно уделять больше внимания. Я лично, как воспитанник интерната, считаю, что им государство достаточно уделяет внимания. А вот матерям, которым реально тяжело, которые не считаются трудностями, воспитывая особенных детей, реально нужна помощь. Я заходил, смотрел как идёт праздник. Мне реально на это больно смотреть. Ко мне подходят родители, благодарят, а у меня душа болит, еле сам слёзы сдержал.
После утренника каждой маме, которая привела ребенка на праздник, вручили цветы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 89
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Алексо - молчит. Набрал наверное, 30 комментов... :lol: :oops:
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Анатолий Сальник: По нулевой реакции читателей видна никчёмность подобного направления в публикациях. Coopidon: Клуб пикейных жилетов? Думаю, что хобби, интересы разные, автор политикой,...
Выпускник детского дома организовал ёлки для особых детей в Костанае
Молодец, Дима! Таким людям кланяться надо! c.radikal.ru
Евгений ШИБАРШИН: ЕАЭС политизируют?
Анатолий Сальник: По нулевой реакции читателей видна никчёмность подобного направления в публикациях. Потомучта, потомушта, отдельные диванные эксперты, особо не вникают в суть происходящих...
Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
ACROS: митинга и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ВСЁ происходящее на этом митинге, в том числе и за выявление в своих рядах ПРОВОКАТОРОВ и ДЖИГИТОВ. Нет ПРАВ без ОБЯЗАННОСТЕЙ, как и ОБЯЗАННОСТЕЙ без ПРАВ -...