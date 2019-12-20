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Авария на магистральном газопроводе в Костанае ликвидирована
20 декабря 2019, 17:11 | ЖКХ
Подача газа в дома и квартиры костанайцев, живущих в районе Дома печати, возобновлена, сообщил "НГ" начальник отдела ЖКХ акимата Костаная Алексей ТАРАСОВ.
- В 14.00 ремонтные работы были завершены, начата подача газа в дома, - сообщил он. В настоящее время (17.05 - "НГ") - В данный момент идет отсыпка ямы, которую вырыли в месте порыва газопровода.
В выходные проблем с газоснабжением у жителей района быть не должно.
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