Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области

Сегодня, 20 декабря, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты уточнили областной бюджет.

Фото из архива "НГ"

И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.

Наибольшая экономия – 46 млн тенге - образовалась в результате конкурсов по реализации проектов, администратором которых выступает управление физической культуры и спорта. Чуть меньше оказалось по проектам управления координации занятости и социальных программ (37,9 млн тенге) и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (3,9 млн). Меньше запланированного потратили также управления образования, строительства, архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Часть сэкономленных средств – 81 418 000 тенге - депутаты решили использовать на компенсацию уменьшения доходной части областного бюджета, распределив их по другим проектам. Остальные 49 838 000 направили в бюджеты Карасуского и Костанайского районов, а также города Аркалыка. Эти деньги также предназначены для восполнения недополученных доходов в их бюджетах.