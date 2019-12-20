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20.12.19 22:55
Coopidon
Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области
И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по...
20.12.19 22:53
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Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области

Евгений ШИБАРШИН

20 декабря 2019, 16:50 |  Государство

Сегодня, 20 декабря, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты уточнили областной бюджет.

Фото из архива "НГ"

И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.

Наибольшая экономия – 46 млн тенге - образовалась в результате конкурсов по реализации проектов, администратором которых выступает управление физической культуры и спорта. Чуть меньше  оказалось по проектам управления координации занятости и социальных программ (37,9 млн тенге) и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (3,9 млн). Меньше запланированного потратили также управления образования, строительства, архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Часть сэкономленных средств – 81 418 000 тенге - депутаты решили использовать на компенсацию уменьшения доходной части областного бюджета, распределив их по другим проектам. Остальные 49 838 000 направили в бюджеты Карасуского и Костанайского районов, а также города Аркалыка. Эти деньги также предназначены для восполнения недополученных доходов в их бюджетах.
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§ Coopidon
Re: Экономию средств по госзакупкам решили использовать на...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 426
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 20.12.19 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.

Я не скажу, что это подвиг,но вообще что-то героическое в этом есть!
Думаю, вот ещё одна кандидат в календарь НГ. В рубрику ,,сэкономила 131 млн''
:-o
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