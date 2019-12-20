Экономию средств по госзакупкам решили использовать на компенсацию недополученных доходов в бюджете Костанайской области
Евгений ШИБАРШИН
Сегодня, 20 декабря, на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата депутаты уточнили областной бюджет.
Фото из архива "НГ"
И. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА сообщила, что к концу года сложилась экономия средств за счет снижения затрат после проведения конкурсов по госзакупкам в сумме 131 млн 256 тыс тенге.
Наибольшая экономия – 46 млн тенге - образовалась в результате конкурсов по реализации проектов, администратором которых выступает управление физической культуры и спорта. Чуть меньше оказалось по проектам управления координации занятости и социальных программ (37,9 млн тенге) и управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (3,9 млн). Меньше запланированного потратили также управления образования, строительства, архитектуры и градостроительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Часть сэкономленных средств – 81 418 000 тенге - депутаты решили использовать на компенсацию уменьшения доходной части областного бюджета, распределив их по другим проектам. Остальные 49 838 000 направили в бюджеты Карасуского и Костанайского районов, а также города Аркалыка. Эти деньги также предназначены для восполнения недополученных доходов в их бюджетах.
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