Форум
Козлов я
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
a.radikal.ru
20.12.19 14:54
Ольга Колоколова
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
На оптике есть тариф Light 3SM (200 Мбит/с, 2 симки по 8 Гигов и домашний телефон). 4500 тнг с контрактом на 3 года, без контракта 5500. Спрашивал - контракт работает в 2 стороны, т.е. самовольно...
20.12.19 14:50
сайлау курманов
Пломба стоимостью 2 млн тенге
Этот случай когда девушку из деревни вывести можно, а деревню из девушки нельзя, на моей памяти много случаев когда контролёры пытались мудрить с этими пломбами и актировали по самое не хочу. Нельзя...
20.12.19 14:46
Тот самый
Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
НГ: протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о...
20.12.19 14:31
сайлау курманов
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
А три часа ночи компьютерный клуб работает что ли? Не знал об этом
20.12.19 14:26
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"

20 декабря 2019, 14:52 |  Государство

Статью о клевете переведут в КоАП, но мера ответственности останется высокой, отметил президент, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото voxpopuli.kz

Что случилось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении декриминализировать статью 130 Уголовного Кодекса – "Клевета" и перевести её в Административный Кодекс.

Глава государства также предложил отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать более точное понятие "разжигание" в статье 174 УК ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").

Контекст. По словам президента, декриминализировать статью 130 УК предлагалось на первом заседании Нацсовета общественного доверия, но некоторые общественники и правозащитники выступают за сохранение этой нормы в Уголовном Кодексе, так как речь идёт о защите прав человека. Некоторые госорганы предлагали внести изменения только в первую часть статьи.

"Было организовано несколько рабочих обсуждений. На примере дискуссии по этой норме можно видеть, насколько сложно зачастую найти единое решение, необходимо учесть все моменты. По итогам анализа всех позиций и нюансов этого вопроса мною принято решение декриминализировать статью 130 УК и перевести её в административный кодекс. При этом нужно сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан защитить их от клеветнических измышлений и нападок", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что члены совета смогли достичь разумного компромисса по статье 174 УК.

"Предлагается гуманизировать статью, внести изменения в соответствующую редакцию и более корректно её изложить. Например, отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать более точное понятие – "разжигание". Такая формулировка позволит чётко зафиксировать более справедливое применение статьи и снимет основные вопросы по ней", – сказал президент.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.12.19 14:09 Пора адекватно относиться - Токаев о митингах
20.12.19 14:02 В 2 раза увеличены ставки платы за эмиссию в окружающую среду в Костанайской области
20.12.19 13:52 Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
20.12.19 13:24 Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"
20.12.19 12:41 Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
20.12.19 11:11 Кто билеты продавал? - Итоги государственного аудита по эксплуатации рудненского колеса обозрения открыли новые обстоятельства в работе скандального аттракциона
20.12.19 10:18 Подачу тепла ограничат в двух районах Костаная
20.12.19 09:35 Иностранцам облегчили получение визы в Казахстан
20.12.19 09:00 У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае
19.12.19 20:41 Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 154
Пользователей: 1
Всего: 155

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх