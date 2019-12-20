Токаев решил декриминализировать статью о клевете и отказаться от формулировки "возбуждение розни"
Статью о клевете переведут в КоАП, но мера ответственности останется высокой, отметил президент, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото voxpopuli.kz
Что случилось. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о решении декриминализировать статью 130 Уголовного Кодекса – "Клевета" и перевести её в Административный Кодекс.
Глава государства также предложил отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать более точное понятие "разжигание" в статье 174 УК ("Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни").
Контекст. По словам президента, декриминализировать статью 130 УК предлагалось на первом заседании Нацсовета общественного доверия, но некоторые общественники и правозащитники выступают за сохранение этой нормы в Уголовном Кодексе, так как речь идёт о защите прав человека. Некоторые госорганы предлагали внести изменения только в первую часть статьи.
"Было организовано несколько рабочих обсуждений. На примере дискуссии по этой норме можно видеть, насколько сложно зачастую найти единое решение, необходимо учесть все моменты. По итогам анализа всех позиций и нюансов этого вопроса мною принято решение декриминализировать статью 130 УК и перевести её в административный кодекс. При этом нужно сохранить высокую меру ответственности, чтобы гарантировать права других граждан защитить их от клеветнических измышлений и нападок", – отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что члены совета смогли достичь разумного компромисса по статье 174 УК.
"Предлагается гуманизировать статью, внести изменения в соответствующую редакцию и более корректно её изложить. Например, отказаться от формулировки "возбуждение" и использовать более точное понятие – "разжигание". Такая формулировка позволит чётко зафиксировать более справедливое применение статьи и снимет основные вопросы по ней", – сказал президент.
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