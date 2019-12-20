Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
Первокурсник упал с высоты третьего этажа общежития колледжа в Костанае, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Инцидент произошел в Костанайском индустриально-педагогическом колледже. Первокурсник, проживающий в общежитии, в три ночи решил посетить компьютерный клуб. Получив отказ сначала от воспитателя, затем от вахтера, студент от задуманного не отступился. Вернувшись в комнату, в которой в этот день был один, он стал думать, как все же покинуть общежитие. Выбраться он решил с 4-го этажа через форточку. Связав пять простыней, студент стал спускаться по ним, однако длины самодельного каната хватило лишь до третьего этажа. Не желая сдаваться, студент просто прыгнул вниз.
"Воспитатель зашла проверить комнату и не обнаружила студента на месте. Она увидела связанные простыни, перекинутые через форточку, стала искать его на территории колледжа. С вахтером они нашли его лежащим на земле, он жаловался на сильные боли в ногах и руке. Тут же вызвали скорую, которая увезла его в больницу", - рассказал заместитель директора по воспитательной работе Александр Можейко.
Сейчас первокурсник находится на лечении в областной детской больнице. Ежедневно куратор посещает больного. Предположительно, через несколько дней студента выпишут. Отчисление и выселение из общежития первокурснику не грозит.
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Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
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