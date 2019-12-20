Тарифы на воду и канализацию для населения и предпринимателей Костаная не повысятся - "Костанай-Су"

А вот для бюджетных организаций услуги поставщика подорожают примерно на треть. Департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области согласовал с ГКП «Костанай-Су» тарифы на водоснабжение на 2020 год.

Стоимость услуг по подаче питьевой воды для населения, по словам директора Костанай-Су Еркебулана ФАЙЗУЛАЕВА, останется на прежнем уровне — 85,3 тенге за куб. м. с учётом НДС.

Юридические лица за эти услуги тоже будут платить по-прежнему - 252,5 тенге за куб.

А вот бюджетным организациям придётся выложить на почти 34% больше. Если в 2019 году они платили 444,3 тенге за куб. м воды, то в 2020 тариф составит 593,4 тенге.





- Идёт политика социальной стабильности, тариф повышать для населения не будем, - рассказал Еркебулан Файзулаев. - Тариф удалось сохранить за счёт того, что мы уменьшили собственную инвест-программу. С 2019 по 2021 год мы планируем освоить около 10 млрд тенге. Это помощь государства, которое выделяет безвозмездно деньги на снижение износа магистральных коммуникаций. Государство оплатит работы по переукладке трех объектов водопровода и трех объектов канализации.

В общей сложности планируется поменять 60 км трубопровода: из них 46 км водопровода и 14 км канализационных труб. Это снизит их износ на 8,5%. Сейчас износ сетей составляет 70%.

Тариф на услуги по отводу и очистке сточных вод для населения (68,4 тенге) и юридических лиц (154,5 тенге) также останется без изменений. Для бюджетных организаций стоимость услуг вырастет с 597,2 тенге за куб. м до 792,72 тенге.

Файзулаев отметил, что большинство потребителей оплачивают услуги «Костанай-Су». Однако, общая сумма долга населения перед ГКП на 1 декабря 2019 составила 42,5 млн тенге. 1 января 2019 эта сумма составляла 42,7 млн. При этом задолженность отдельных горожан достигает 500 000 тенге.





- Удалось не повысить сумму долгов населения, - констатирует заместитель директора по маркетингу и общим вопросам Арман ЖУНУСОВ. - Раньше подача иска обходилась в полтора процента от его суммы. Даже если долг был 1 000 тенге за 3 или 4 месяца, мы подавали на потребителя в суд, потому что наши затраты были минимальны. В этом году затраты увеличились и мы их переложили на абонента. Решили для себя - после 5 000 тенге долга подаем в суд, если не удалось договориться с абонентом.