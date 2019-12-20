Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная

Уже несколько дней в Костанае отмечаются происшествия, связанные с газоснабжением. Сегодня, 20 декабря, без газа вынуждены обходиться жители в районе Дома печати. Причем служба 109 (iKomek) сообщает, что в этом районе идут ремонтные работы на газопроводе.

Работы явно аварийные, потому что об отключении жители не предупреждались.

- Вчера вечером (19 декабря - "НГ") у нас в частном секторе отключили газ. Служба 104 объясняет это аварийной ситуацией, комментариев о сроках устранения аварии не дают. У нас отопление газовое. Уже к утру стало очень холодно. Как так - ни оповещений, ни комментариев? - Возмущается в обращении на редакционный WhatsApp читательница Наталья.

Такие же жалобы массово поступают в редакцию.

По данным "НГ" сообщения о проблемах, вызванных, видимо, протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о нескольких хлопках, в том числе и в шкафах с оборудованием "Казахтелекома".

"НГ" обратилась за комментарием к руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею ТАРАСОВУ:

- В данный момент на аварийном участке газопровода начаты ремонтные работы, - сообщил Тарасов. - Перекрыто движение на улице Мауленова в границе улиц О. Дощанова - Л. Беды. Специалисты АО "КазТрансГаз Аймака" с помощью анализаторов определили место утечки. Ведутся работы.

О сроках, которые понадобятся для ликвидации аварии, пока ничего неизвестно. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация.

Работы ведутся напротив дома по адресу Мауленова, 11