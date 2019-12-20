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сайлау курманов
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20.12.19 14:46
Тот самый
Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная
НГ: протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о...
20.12.19 14:31
сайлау курманов
Сбежать из общежития пытался костанайский студент, связав пять простыней
А три часа ночи компьютерный клуб работает что ли? Не знал об этом
20.12.19 14:26
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Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном трубопроводе прокомментировали в акимате Костаная

20 декабря 2019, 12:41 |  Происшествия

Уже несколько дней в Костанае отмечаются происшествия, связанные с газоснабжением. Сегодня, 20 декабря, без газа вынуждены обходиться жители в районе Дома  печати. Причем служба 109 (iKomek) сообщает, что в этом районе идут ремонтные работы на газопроводе.

Работы явно аварийные, потому что об отключении жители не предупреждались.

- Вчера вечером (19 декабря - "НГ") у нас в частном секторе отключили газ. Служба 104 объясняет это аварийной ситуацией, комментариев о сроках устранения аварии не дают. У нас отопление газовое.  Уже к утру стало очень холодно. Как так - ни оповещений, ни комментариев? - Возмущается в обращении на редакционный WhatsApp читательница Наталья.

Такие же жалобы массово поступают в редакцию.

По данным "НГ" сообщения о проблемах, вызванных, видимо, протечкой на  трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о нескольких хлопках, в том числе и в шкафах с оборудованием "Казахтелекома".

"НГ" обратилась за комментарием к руководителю отдела ЖКХ акимата Костаная Алексею ТАРАСОВУ:

- В данный момент на аварийном участке  газопровода начаты ремонтные работы, - сообщил Тарасов. - Перекрыто движение  на улице Мауленова в границе улиц О. Дощанова - Л. Беды. Специалисты  АО "КазТрансГаз Аймака" с помощью анализаторов определили место утечки. Ведутся работы.

О сроках, которые понадобятся для ликвидации аварии, пока ничего неизвестно. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация.

Работы ведутся напротив дома по адресу Мауленова, 11
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§ Тот самый
Re: Аварийную ситуацию с утечкой газа на магистральном...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 20.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:протечкой на трубопроводе в районе перекреста улиц Летунова- Дощанова появились еще в конце прошлой недели. Речь шла о стойком и непонятно откуда взявшемся запахе газа в частном доме, о нескольких хлопках, в том числе и в шкафах с оборудованием "Казахтелекома".


Коммунальщики как обычно - пока не взорвётся или не убьёт кого-нибудь, не почешутся. А мог же и подвал дома рвануть или частный дом. Или идёшь, кинул бычок на землю и привет!
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