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Подачу тепла ограничат в двух районах Костаная
20 декабря 2019, 10:18 | ЖКХ
Мера вынужденная. Как сообщает ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, в тепловой камере по пр. Тауелсиздик был обнаружен свищ в корпусе стальной задвижки.
Иллюстративное фото ivbg.ru
- Учитывая благоприятные погодные условия (днем -5 градусов), принято решение немедленно устранить, - говорится в сообщении. - Возможно временное ограничение подачи тепловой энергии в жилые дома и социальные объекты, расположенные в районе железнодорожного вокзала и ДК "Строитель".
Работы будут проводится сегодня, 20 декабря. Завершить работы КТЭК планирует к 17.00.
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