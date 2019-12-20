Подачу тепла ограничат в двух районах Костаная

Мера вынужденная. Как сообщает ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram, в тепловой камере по пр. Тауелсиздик был обнаружен свищ в корпусе стальной задвижки.

Иллюстративное фото ivbg.ru

- Учитывая благоприятные погодные условия (днем -5 градусов), принято решение немедленно устранить, - говорится в сообщении. - Возможно временное ограничение подачи тепловой энергии в жилые дома и социальные объекты, расположенные в районе железнодорожного вокзала и ДК "Строитель".

Работы будут проводится сегодня, 20 декабря. Завершить работы КТЭК планирует к 17.00.