У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае

В связи с техническим обслуживанием подстанции 24 декабря пройдет отключение электроэнергии в одном из районов города. Об этом сообщается на сайте акима областного центра.

Фото из архива "НГ"

Отключение коснется потребителей, проживающих в частном секторе и спальном районе по следующим адресам:

ТП-251 (техническое обслуживание подстанции)

24 декабря 2019 года с 12:00 до 18:00

детский сад «Аяна» по ул. Спортивная 3,

спорт.комплекс «Казахстан».

Спальный сектор:

ул. Спортивная 8, 12, 29,

Центральная 11.

Частный сектор: