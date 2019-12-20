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У кого отключат свет на следующей неделе в Костанае
20 декабря 2019, 09:00 | ЖКХ
В связи с техническим обслуживанием подстанции 24 декабря пройдет отключение электроэнергии в одном из районов города. Об этом сообщается на сайте акима областного центра.
Фото из архива "НГ"
Отключение коснется потребителей, проживающих в частном секторе и спальном районе по следующим адресам:
ТП-251 (техническое обслуживание подстанции)
24 декабря 2019 года с 12:00 до 18:00
- детский сад «Аяна» по ул. Спортивная 3,
- спорт.комплекс «Казахстан».
Спальный сектор:
- ул. Спортивная 8, 12, 29,
- Центральная 11.
Частный сектор:
- ул. Зеленая 5-29,
- ул. Штабная 1-10,3/1-4/1,
- ул. Водяная 4-7,
- ул. Челябинская 2-10,
- ул. Рудненская 2-19,122-138.
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