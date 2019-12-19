Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК

Оригиналы следственных материалов затребовал суд №2 Костаная, в котором с 17 сентября 2019 года идет процесс в отношении предпринимателя. Основатель группы компаний «Иволга» обвиняется в мошенничестве.

Потерпевший по делу — Евразийский банк развития, который выдал ТОО «Иволга холдинг» $80 млн кредитных средств под личные гарантии Розинова и залог в виде товарного зерна. Обязательства по возврату займа компания не исполнила. Серия гражданских судебных процессов ситуацию с долгом не разрешила. Было возбуждено уголовное дело, при рассмотрении которого Генпрокуратура РК доказывает, что действия Розинова по невозврату кредита являлись умышленными, а предоставленные ЕАБР зерновые расписки не были обеспечены зерном.

За три месяца суд допросил около 200 свидетелей, подсудимого, и уже более двух недель исследует материалы уголовного дела. Они содержат в том числе заключения аудиторов, судебно-экономической экспертизы, которые, как считает обвинение, доказывают необеспеченность зерновых расписок. Часть документов, которые исследуются на процессе, - в копиях. Судья Батырбек Кудабаев затребовал предоставления оригиналов, поэтому десятки томов уголовного дела из Генеральной прокуратуры транспортируют в Костанай.

Факты, представленные в доказательственной базе, оцениваются сторонами диаметрально противоположно. Подсудимый, не особенно стесняясь, назвал дело «сляпанным», экспертов не достаточно квалифицированными, а само назначение экспертиз незаконным. Их анализ охватывает период с 2009 по 2017 год, что тоже стало поводом для возмущения.

- Зачем брать то, что не касается ЕАБРа? Аудиторы в общем считают и наши обязательства Народному банку, в котором мы брали кредит в 2008-2009 году. При чем тут зерновые расписки тех лет, тем более, что они уже не годны? Винегрет какой-то, - высказывался на одном из последних заседаний Василий Розинов.

Позиция обвинителя — никаких процессуальных нарушений, тем более незаконного назначения экспертиз не было. Да, эксперты работали с документами, представленными в уголовном деле.

- Они были изъяты во время обысков на «иволговских» ХПП в июле 2017 года, - пояснил суду представитель Генпрокуратуры РК Нурлан ТОЙЧУБЕКОВ, - первичная же документация по учету зерна, как показывали суду свидетели, сотрудниками «Иволги» ранее была намеренно вывезена с элеваторов и уничтожена.

Эксперты использовали сличительный метод: сопоставляли емкость элеваторов, данные официальной статистической отчетности об объемах хранения пшеницы, данные АО «НК «Продкорпорация». На этом основании делали выводы о том, была ли возможность вообще обеспечить зерновые расписки ТОО «Иволга холдинг». Экспертизы были назначены не по Евразийскому банку развития, а на предмет наличия или отсутствия зерна на «иволговских» элеваторах в интересующий следствие период.

- На ТОО «Аманкарагайский элеватор» в апреле 2011 года находилось на хранении 46 200 т зерна пшеницы, из которых 38 809 т принадлежало Продкорпорации, давальческого было 7 391т. Однако в апреле 2011 это ХПП выписало расписку ТОО «Иволга холдинг» на 30 000 т. Каким образом? Зерна-то не было, - привел пример из материалов дела Тойчубеков.

На предыдущих заседаниях представитель ЕАБР Елена РЕВЕДИНСКАЯ, сделав запрос в прокуратуру области, предложила суду для обозрения документ о двух уголовных делах в отношении директоров Сарыкольского элеватора и ТОО «Иволга». Дела были прекращены за примирением сторон, а состояли в том, что в 2013 году руководители ХПП переоформляли по зерновым распискам пшеницу Продкорпорации на ТОО «Иволга холдинг». Позже эти объемы были национальной компании восстановлены, что и сделало возможным примирение.

- Хотела бы обратить внимание суда на то, что такие вещи не могли делаться без указаний Розинова, - отметила Ревединская. - И свидетели, которых допрашивали здесь, и он сам подтверждали, что руководители аффилированных с «Иволгой» предприятий не имели права самостоятельно совершать сделки, превышающие 100 000 тенге.

Суд к делу ответ на запрос не приобщил, так как он был представлен в копии. Но сами факты никто не отменял. Тем более, что на информацию отреагировал защитник Василия Розинова.

- Это другое время. К ЕАБРу не имеет отношения. Может свидетельствовать только о том, что элеваторы неверную статистику предоставляли. По нашему делу это ничего не доказывает. Ну, попользовались чужим зерном и возместили его, - сказал адвокат Константин ГЕРАЩЕНКО.

Подсудимый отреагировал более резко.

- Вы поройтесь, еще что-нибудь найдете, - сказал он, - газеты посмотрите. Уважаемый суд, это правильно, если человек по всей области негатив собирает, по стране? По России еще поройтесь.

Он также определил и свое отношение к приведенным фактам.

- Здесь прозвучало слово «намеренно», а кто доказал, что это так? - задал вопрос Розинов. - Вы уходите в 2012-й, 2013-й , 2014-й годы, но уголовное дело было возбуждено позже... Не знаю я ничего по поводу этих статотчетностей, кто там в них и что лепил, я к ним не имею отношения. Здесь допрашивали руководителей предприятий, которые утверждали, что зерно есть. Если бы мне директор элеватора сказал: «Зерна нет, я выписывать расписки не буду», я не мог бы его заставить... Покажите мне хоть одно письмо с моими указаниями на этот счет. Я вообще не давал распоряжений выписывать расписки, потому что в данную минуту не мог знать, на каком элеваторе сколько зерна есть... Я давал указания оформить кредит и залоги, а остальное делал зерновой отдел «Иволги холдинга». Зерно у нас было.

В соответствии же с выводами экспертиз, на которые опиралось следствие, «иволговские» элеваторы не обеспечивали постоянное хранение залогового зерна в объемах, указанных в зерновых расписках.

Суд продолжает исследовать материалы дела, которые составляют более 100 томов. Сейчас изучена примерно половина.