Форум
Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Кто знает - почему сегодня не было мобильного интернета где-то с 18.30 до 20.00? Дело даже не в самом отсутствии интернета, а в причинах - просто так не отключают.
19.12.19 22:12
Victor Yang
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Меня мучает два вопроса - почему отказались брать в залог недвижимость? И почему сейчас нельзя продать часть бизнеса и расплатиться с банком? Тут дело явно не в долге банку, а значит - не всё хорошо...
19.12.19 22:09
elektron
Про судебных исполнителей
сайлау курманов: Сайлау, мусор же был? Каждый производит мусор. Да и не в этом дело. Главное, что договор был. Значит нужно было платить или расторгать договор. А так теперь ещё и за приставов...
19.12.19 21:20
сайлау курманов
Про судебных исполнителей
Я расторг договор с этой жадной до халявы фирмой и перебежал другим.пусть лапу сосут,
19.12.19 21:05
сайлау курманов
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Куда дели зерно? Надо инквизицию вызвать и под пытками добиться правды. А так его не найти. Темный лес
19.12.19 21:00
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео из суда

19 декабря 2019, 17:24 |  Государство

Адвокат из Нур-Султана оспаривает запрет на распространение аудио- и видеозаписей из суда, передает Tengrinews.kz.

Ерлан Газымжанов не согласен с решением Департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда, которое, по мнению адвоката, ограничивает гласность и открытость судебного процесса.

"Департамент Верховного суда вынес приказ, в котором существует форма заявления. В ней говорится, что я как адвокат, чтобы получить аудио- и видеозаписи с судебных заседаний, должен подписать заявление. В данном заявлении находится обязательство, не предусмотренное законом. Какое это обязательство: то, что я имею право использовать аудио- и видеозапись только в защиту своих интересов. Меня как адвоката данная формулировка не устраивает. Я как адвокат защищаю своего подзащитного - третье лицо.

Получается, я не могу по этой формулировке защищать своего подзащитного. Этим приказом я должен брать на себя обязательство не передавать третьим лицам - моим клиентам - эту аудиозапись и видеозапись. И третий момент: я не должен распространять аудио или видео и передавать их СМИ", - выразил мнение адвокат Ерлан Газымжанов. 

Столичный адвокат уточнил, что речь идет только о тех аудио- и видеозаписях, которые были произведены на открытом судебном заседании. 

"Я говорю только о тех записях, которые не содержат сведений, запрещенных законом к распространению. То есть не содержат госсекреты, персональные данные, не содержат какой-то врачебной тайны и так далее. На открытое судебное заседание у нас может приходить любой желающий. Так почему я не могу публиковать данные записи у себя в соцсети?" - задается вопросом адвокат. 

Ранее адвокат пытался оспорить решение департамента в районном суде. Однако там, по его словам, заявление не приняли. Позже он обратился с жалобой в апелляционную инстанцию.

"Апелляционная судебная коллегия согласилась с доводами моей жалобы, отменила определение районного суда и направила дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Мы надеемся, что суд рассмотрит наши доводы об ошибочности данного приказа и даст им соответствующую оценку", - сообщил адвокат Ерлан Газымжанов. 

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились в пресс-службу Верховного суда за разъяснением ситуации.  Там сообщили, что им известно об обращении адвоката Газымжанова. В ведомстве воздерживаются от комментариев до тех пор, пока дело не будет рассмотрено в суде. 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
19.12.19 20:41 Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
19.12.19 17:25 На 11% пожаров больше произошло в 2019 году в Костанайской области
19.12.19 17:20 Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Затобольске
19.12.19 15:21 «За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае
19.12.19 14:01 Министр образования озвучил свою позицию по домашнему обучению
19.12.19 13:43 Какие новогодние мероприятия пройдут в Костанае?
19.12.19 11:45 Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
19.12.19 11:27 Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО «Пассажирские перевозки»
19.12.19 11:16 Сотрудник полиции погиб в ДТП в Костанайской области
19.12.19 10:56 Как казахстанцы отдохнут на Новый год?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ сайлау курманов
Re: Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3338
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню Иван , приятель мой тягался с дорожной полицией что те втюхали ему незаконные перевозки, тогда возник вопрос о съёмках на телефон, судья ясно сказал- по первому требованию можем выдать аудио-видео съёмку , кстати прямо в центре помещения где происходит процесс с потолка висят четыре камеры
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 2
Всего: 166

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх