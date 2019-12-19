Адвокат оспаривает запрет на распространение аудио и видео из суда

Адвокат из Нур-Султана оспаривает запрет на распространение аудио- и видеозаписей из суда, передает Tengrinews.kz.

Ерлан Газымжанов не согласен с решением Департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда, которое, по мнению адвоката, ограничивает гласность и открытость судебного процесса.

"Департамент Верховного суда вынес приказ, в котором существует форма заявления. В ней говорится, что я как адвокат, чтобы получить аудио- и видеозаписи с судебных заседаний, должен подписать заявление. В данном заявлении находится обязательство, не предусмотренное законом. Какое это обязательство: то, что я имею право использовать аудио- и видеозапись только в защиту своих интересов. Меня как адвоката данная формулировка не устраивает. Я как адвокат защищаю своего подзащитного - третье лицо.

Получается, я не могу по этой формулировке защищать своего подзащитного. Этим приказом я должен брать на себя обязательство не передавать третьим лицам - моим клиентам - эту аудиозапись и видеозапись. И третий момент: я не должен распространять аудио или видео и передавать их СМИ", - выразил мнение адвокат Ерлан Газымжанов.

Столичный адвокат уточнил, что речь идет только о тех аудио- и видеозаписях, которые были произведены на открытом судебном заседании.

"Я говорю только о тех записях, которые не содержат сведений, запрещенных законом к распространению. То есть не содержат госсекреты, персональные данные, не содержат какой-то врачебной тайны и так далее. На открытое судебное заседание у нас может приходить любой желающий. Так почему я не могу публиковать данные записи у себя в соцсети?" - задается вопросом адвокат.

Ранее адвокат пытался оспорить решение департамента в районном суде. Однако там, по его словам, заявление не приняли. Позже он обратился с жалобой в апелляционную инстанцию.

"Апелляционная судебная коллегия согласилась с доводами моей жалобы, отменила определение районного суда и направила дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Мы надеемся, что суд рассмотрит наши доводы об ошибочности данного приказа и даст им соответствующую оценку", - сообщил адвокат Ерлан Газымжанов.

Корреспонденты Tengrinews.kz обратились в пресс-службу Верховного суда за разъяснением ситуации. Там сообщили, что им известно об обращении адвоката Газымжанова. В ведомстве воздерживаются от комментариев до тех пор, пока дело не будет рассмотрено в суде.