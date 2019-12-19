Читательский рейтинг
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Затобольске
19 декабря 2019, 17:20 | Общество
Цены на предновогодней ярмарке, которая пройдет 21 декабря, обещают сделать на 15-20% ниже рыночных. Об этом сообщает акимат поселка Затобольск на своей странице в Instagram.
Фото из архива "НГ"
Местом проведения ярмарки станет стадион «Затоболец». Начало ярмарки в 9.00.
Последние новости
19.12.19 15:21 «За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае
19.12.19 13:43 Какие новогодние мероприятия пройдут в Костанае?
19.12.19 11:16 Сотрудник полиции погиб в ДТП в Костанайской области
19.12.19 10:56 Как казахстанцы отдохнут на Новый год?
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 161
Пользователей: 2
Всего: 163
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 163
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
Кто знает - почему сегодня не было мобильного интернета где-то с 18.30 до 20.00? Дело даже не в самом отсутствии интернета, а в причинах - просто так не отключают.
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Меня мучает два вопроса - почему отказались брать в залог недвижимость? И почему сейчас нельзя продать часть бизнеса и расплатиться с банком? Тут дело явно не в долге банку, а значит - не всё хорошо...
Про судебных исполнителей
сайлау курманов: Сайлау, мусор же был? Каждый производит мусор. Да и не в этом дело. Главное, что договор был. Значит нужно было платить или расторгать договор. А так теперь ещё и за приставов...
Про судебных исполнителей
Я расторг договор с этой жадной до халявы фирмой и перебежал другим.пусть лапу сосут,
Уголовное дело Василия Розинова «едет» в Костанай из Генеральной прокуратуры РК
Куда дели зерно? Надо инквизицию вызвать и под пытками добиться правды. А так его не найти. Темный лес