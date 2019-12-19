Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе? Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.

Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.

Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.

Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.

