«За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае

Акцию по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков и работы по их закладке сегодня, 19 декабря, провели сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДП Костанайской области и студенты Костанайского социального технического колледжа.

В ней также принял участие тренер по кёкусинкай каратэ Нуржан АГИБАЕВ.

- Я сам недавно поступил в социальный технический колледж, хотя мне уже 47 лет, - смеется он. - Сейчас учусь на 2-м курсе. Вышел на акцию не только в качестве студента, но и тренера по каратэ. Занимаюсь этим спортом с 24 лет, веду здоровый образ жизни, поэтому категорически против того, что молодежь употребляла наркотики.

Акция прошла в двух местах: в небольшом сквере за домом № 170 по ул. Победы и в проезде по ул. Фабричной, 4. В обоих местах в глазах рябит от количества надписей «Скорость», «Телеграм», «Работа»... Эту рекламу увидели сотрудники департамента полиции, купили баллончики с краской и пригласили на акцию студентов.

- Обычно мы сами закрашиваем надписи, потому что всегда с собой носим баллончики с краской, - рассказал «НГ» старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом Лев КВАСЕНКО. - Когда это одна-две надписи, то вышел, закрасил и пошел. А если в таком количестве, как мы на днях обнаружили, то в одиночку будем по полдня их закрашивать. Поэтому приглашаем студентов, объясняем о вреде «синтетики», чтобы как можно людей привлечь к их уничтожению.

- Синтетические наркотики намного тяжелее героина, - рассказала студентам перед началом акции оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям Айгуль ЕРАДИЛОВА. - При их употреблении человек за несколько месяцев может превратиться в овощ. 5 июля 2019 года вступило в силу постановление правительства № 470, которое внесло в список наркотиков такой синтетический наркотик, как пиловарион, и многие другие. Теперь мы имеем право привлекать к уголовной ответственности всех распространителей «синтетики», а не только тяжелых наркотиков.

30 ноября в Рудном был задержан с поличным несовершеннолетний местный житель, который делал закладки "синтетики". Ему предъявлено обвинение по статье о распространении наркотиков, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

- Вот эти надписи «Телеграм. Работа» - это как раз предложения о работе по закладке синтетических наркотиков, - рассказала Ерадилова. - Я хочу, чтобы вы знали, что за это теперь грозит очень большое наказание.

Примерно за час студенты колледжа закрасили около 40 надписей «синтетики».

