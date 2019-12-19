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«За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

19 декабря 2019, 15:21 |  Общество

Акцию по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков и работы по их закладке сегодня, 19 декабря, провели сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом ДП Костанайской области и студенты Костанайского социального технического колледжа.

В ней также принял участие тренер по кёкусинкай каратэ Нуржан АГИБАЕВ.

- Я сам недавно поступил в социальный технический колледж, хотя мне уже 47 лет, - смеется он. - Сейчас учусь на 2-м курсе. Вышел на акцию не только в качестве студента, но и тренера по каратэ. Занимаюсь этим спортом с 24 лет, веду здоровый образ жизни, поэтому категорически против того, что молодежь употребляла наркотики.

Акция прошла в двух местах: в небольшом сквере за домом № 170 по ул. Победы и в проезде по ул. Фабричной, 4. В обоих местах в глазах рябит от количества надписей «Скорость», «Телеграм», «Работа»... Эту рекламу увидели сотрудники департамента полиции, купили баллончики с краской и пригласили на акцию студентов.

- Обычно мы сами закрашиваем надписи, потому что всегда с собой носим баллончики с краской, - рассказал «НГ» старший оперуполномоченный управления по борьбе с наркобизнесом Лев КВАСЕНКО. - Когда это одна-две надписи, то вышел, закрасил и пошел. А если в таком количестве, как мы на днях обнаружили, то в одиночку будем по полдня их закрашивать. Поэтому приглашаем студентов, объясняем о вреде «синтетики», чтобы как можно людей привлечь к их уничтожению.

- Синтетические наркотики намного тяжелее героина, - рассказала студентам перед началом акции оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступлениям Айгуль ЕРАДИЛОВА. - При их употреблении человек за несколько месяцев может превратиться в овощ. 5 июля 2019 года вступило в силу постановление правительства № 470, которое внесло в список наркотиков такой синтетический наркотик, как пиловарион, и многие другие. Теперь мы имеем право привлекать к уголовной ответственности всех распространителей «синтетики», а не только тяжелых наркотиков.

30 ноября в Рудном был задержан с поличным несовершеннолетний местный житель, который делал закладки "синтетики". Ему предъявлено обвинение по статье о распространении наркотиков, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

- Вот эти надписи «Телеграм. Работа» - это как раз предложения о работе по закладке синтетических наркотиков, - рассказала Ерадилова. - Я хочу, чтобы вы знали, что за это теперь грозит очень большое наказание.

Примерно за час студенты колледжа закрасили около 40 надписей «синтетики».


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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: «За несколько месяцев человек превращается в овощ» -...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За,за,за и ещё раз за такие мероприятия!)

"Эксперты" сейчас скажут зачем это все нужно? лучше пусть делом займутся)

А я считаю это и есть дело!)
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§ Медный
Re: «За несколько месяцев человек превращается в овощ» -...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2702
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 19.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бороться с причинами нужно, а не со следствиями и последствиями

Что помешает ещё раз написать на стенах тоже самое?
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§ abaika95
«За несколько месяцев человек превращается в овощ» - очередная акция по закрашиванию «синтетики» прошла в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2263
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Бороться с причинами нужно, а не со следствиями и последствиями//



Ну вот подскажите как бороться с человеком который сидит например в Челябинске его никто не видел не знает,он нанимает через интернет (даркнет который очень сложно отследить) себе в Костанае закладчиков,те по его наводке выходят на поставщиков (так их же закладчиков) в Костанае,берут сколько нужно товара,закладывают где указал Челябинец и все) закладчиков берут кучами только это не решает проблему)


Далее вопрос полегче "расколоть" закладчиков и через них найти поставщиков, но самое интересное они с ними тоже не встречались лично) те также заклали товар там где нужно)) в итоге замкнутый круг
Деньги все имеют хорошие,счета не перекрыть они открыты где-нибудь в Бельгии и через сложные махинации в итоге в руках главного Челябинского)

Вопрос а как товар вообще попал в Костанай?
Его привезли другие закладчики которым заплатили и которые также нашли товар по указанному адресу)

Поэтому нам показывают малое,замазку адресов,но работы не початый край)
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§ сайлау курманов
Re: «За несколько месяцев человек превращается в овощ» -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3338
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мышиная возня, это зло уйдет, когда не будет потребителей, а именно молодых людей слоняющих без дела , когда родители будут хорошо зарабатывать, а дети будут учиться и думать о своем будущем. То что молодежь не уверена в своем будущем, безделье и депрессия толкает на это
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