Какие новогодние мероприятия пройдут в Костанае?

Программой городских мероприятий, посвященных празднованию нового 2020 года, поделился акимат Костаная.

В субботу, 28 декабря, костанайцев ожидает насыщенная праздничная программа с музыкальными выступлениями и играми. В 12.00 на центральной площади стартует первый зимний семейный интерактивный фестиваль «QostanayWinterFamilyFest». В рамках фестиваля - лыжный марафон, скандинавская ходьба, семейная эстафета «Папа, мама, я!».

Впервые пройдут забеги с питомцами, шерстяной флешмоб и соревнования на ватрушках и ледянках. Костанайцы смогут проявить себя в параде новогодних костюмов, в конкурсе «Смастери снеговика», в бамперболе, сумоболе и других играх.

По соседству со сценой развернется новогодняя ярмарка. Кроме того, будет работать резиденция Деда Мороза.

Вечером, с 18.00, костанайцев планируют порадовать Zumba-марафоном и неоновым шоу. В 20.00 для гостей фестиваля выступят группы «ARShat» и «ZNight».

А еще каждый желающий сможет приготовить для себя вкусный десерт - маршмеллоу.

В самый канун Нового года, 31 декабря с 19.00 до 21.00 на центральной площади пройдет новогодний концерт «Жана жыл отбасылық мереке», где выступят творческие коллективы и артисты областного центра. В 1.00 костанайцкв порадуют музыкально-пиротехническим шоу, после которого начнется часовой концерт «Новогодний серпантин», где прозвучат любимые новогодние хиты.