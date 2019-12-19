Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом

В Казахстане на конец ноября текущего года насчитывалось 2,5 млн абонентов фиксированного интернета - на 1,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает ranking.kz. 98% абонентов пользуются высокоскоростным широкополосным интернетом.

Иллюстративное фото echbyte.sk

Плотность абонентов фиксированного интернета снизилась с 14 единиц на 100 человек в 2018 году до 13 в 2019 году.

Одна из причин снижения количества абонентов фиксированного интернета - постепенный переход абонентов на сотовую связь с использованием интернета. Так, к декабрю в стране числилось 15,2 млн абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету - на 7,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (14,1 млн абонентов).

В целом во всём мире насчитывается более 4,5 млрд пользователей интернета, их доля от общей численности населения составляет 58,8%. Стоит отметить, что всего десять лет назад интернетом пользовались лишь 1,7 млрд абонентов, или 24,7% от общей численности населения Земли.

При этом скорость интернета в РК находится не на самом высоком уровне. На конец ноября текущего года скорость фиксированного широкополосного интернета составила в среднем 40 Мбит/с. Среди 176 стран мира это 67-й показатель, при этом скорость интернета в РК уступает таким странам, как Сент-Винсент и Гренадины, Вьетнам, Тринидад и Тобаго, Косово, Барбадос.

На первом месте по скорости интернета расположился Сингапур: 193,2 Мбит/с. Второе место заняла Южная Корея, скорость интернета в которой составила 164,12 Мбит/с. Замыкает тройку лидеров Гонконг (САР): 157,64 Мбит/с.

В десятку стран с самой высокой скоростью фиксированного интернета также вошли Монако, Румыния, Швейцария, Франция, Лихтенштейн, США и Венгрия.

Несмотря на не самую высокую скорость, стоимость интернета в Казахстана - одна из самых низких в мире. По данным портала Picodi.com, средняя скорость проводного интернета в мире составляет 70 Мбит/с (на декабрь 2019 года). Наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран (55 из 62) — 100 Мбит/с. Такая скорость подключения к интернету позволяет свободно просматривать сайты на нескольких устройствах одновременно и пользоваться стриминговыми сервисами в наилучшем качестве - 4K (UHD). По этой причине именно скорость в 100 Мбит/с была взята для дальнейшего исследования.

В некоторых странах, таких как Польша, Румыния, Франция и Сингапур, крупные интернет-провайдеры не предлагают такую «низкую» скорость. В Польше и Румынии скорость на минимальном тарифе составляет 150 Мбит/с, во Франции - 200 Мбит/с, в Сингапуре - 500 Мбит/с. В то же время в Таджикистане, Туркменистане и Вьетнаме скорость в 100 Мбит/с не является широкодоступной.

Среди рассмотренных порталом 62 стран мира больше всего за интернет со скоростью в 100 Мбит/с платят жители ЮАР: в среднем 87 долл. США в месяц. Примерно 69 долл. США ежемесячно за такое подключение отдают жители Исландии и Норвегии. В пятёрку стран с наиболее дорогим интернетом входят Австралия (64,9 долл. США) и Канада (62,4 долл. США).

Тем временем среди жителей стран ЕАЭС больше всего платят за интернет пользователи в Кыргызстане - 34,1 долл. США; в Армении и Беларуси абоненты платят 21 и 13 долл. США соответственно. В Казахстане скорость в 100 Мбит/с тоже обходится довольно недорого: 11,2 долл. США в месяц, это пятый показатель среди 62 стран по наиболее дешёвому интернету. В России, в свою очередь, абоненты платят 7,7 долл. США за скорость в 100 Мбит/с.