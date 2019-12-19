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сайлау курманов
Про судебных исполнителей
Пусть тянут, я вот планирую вояж в Первопристольную, а там ещё куда, пусть только меня не выпустят, закидаю исками, взыщу с них побольше
19.12.19 14:38
Lex
Про судебных исполнителей
представляю Stalker(а) смахивающего левой рукой слезу с лица, второй намахивая рюмку дабы вразумить шо це було зраз, як що це развидеть.
19.12.19 13:24
abaika95
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Цитата-//В % к минимальной заработной плате выразите и уже нормально будет выглядеть// Не об зарплате сейчас разговор) хотя ее не спорю надо брать в расчет) Дело в другом почему в стране при не...
19.12.19 13:21
Lex
Про судебных исполнителей
Собственно чего Вы ожидали? трения с мусоровывозящей фирмой, я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусора А эти вещи как пытались доказать- на бобах да на картах? Что-то...
19.12.19 13:21
antonK
Казахстан вошёл в ТОП-5 стран мира с самым дешёвым интернетом
Платим за скорость ДО 100 мб/с а до это это и 2 мб/с , Это я к тому что если бы она действительно была хотябы 50-70 стабильно, можно было бы тягаться в этом рейтинге. Дешево не значит хорошо..
19.12.19 13:14
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Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО «Пассажирские перевозки»

19 декабря 2019, 11:27 |  Государство

Мобильное приложение «Билеты КТЖ» по продаже проездных документов будет работать на платформе Android, об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Как отмечается в пресс-релизе, это приложение функционалу идентично сайту «BILET.RAILWAYS.KZ» и сохранил опцию «Лист ожидания». Приложение можно скачать через Play Market по ссылке (Билеты КТЖ).

"В связи с тем, что программная разработка работает в тестовом режиме, компания будет признательна за комментарии и предложения по улучшению интерфейса и функционалу приложения (эл.почта - clpp2012@mail.ru)" - пояснили в пресс-службе.

Билеты также можно оформить на интернет-ресурсе BILET.RAILWAYS.KZ, через билетные кассы, сторонние интернет-сайты, автоматы самообслуживания (под торговыми марками «КИВИ» и «Касса-24») или воспользоваться услугами почтовых отделений,. В случае отсутствия мест, можнобесплатно воспользоваться услугой «Лист ожидания» за 7 суток до отправления поезда.
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§ maxsaf
Re: Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4613
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
эл.почта - clpp2012@mail.ru

Похоже на личную почту сотрудника акимата :lol:
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"Нужные деньги"
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Французская киноактриса и зоозащитница Брижит Бардо обратилась с открытым письмом к президенту Казахстана, призвав заменить практику уничтожения бродячих животных на их стерилизацию и чипирование. Нужно ли прислушаться к этой просьбе?
Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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