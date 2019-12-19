Мобильное приложение по продаже билетов запустило АО «Пассажирские перевозки»

Мобильное приложение «Билеты КТЖ» по продаже проездных документов будет работать на платформе Android, об этом сегодня, 19 августа, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Как отмечается в пресс-релизе, это приложение функционалу идентично сайту «BILET.RAILWAYS.KZ» и сохранил опцию «Лист ожидания». Приложение можно скачать через Play Market по ссылке (Билеты КТЖ).

"В связи с тем, что программная разработка работает в тестовом режиме, компания будет признательна за комментарии и предложения по улучшению интерфейса и функционалу приложения (эл.почта - clpp2012@mail.ru)" - пояснили в пресс-службе.

Билеты также можно оформить на интернет-ресурсе BILET.RAILWAYS.KZ, через билетные кассы, сторонние интернет-сайты, автоматы самообслуживания (под торговыми марками «КИВИ» и «Касса-24») или воспользоваться услугами почтовых отделений,. В случае отсутствия мест, можнобесплатно воспользоваться услугой «Лист ожидания» за 7 суток до отправления поезда.