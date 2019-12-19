Как казахстанцы отдохнут на Новый год?

Сразу после встречи нового, 2020 года, жителей страны ждет 4 выходных дня при пятидневной рабочей неделе: рабочий день 3 января перенесли на 5 января. Таким образом, отдыхать казахстанцы будут с 1 по 4 января.

5 января, воскресенье, станет рабочим днем. Как и следующий за ним понедельник, 6 января. Вторник, 7 января, является выходным днем – согласно Закону "О праздниках", в этот день отмечается православное Рождество. После чего казахстанцев ожидают обычные рабочие недели до конца месяца.