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Как казахстанцы отдохнут на Новый год?
19 декабря 2019, 10:56 | Государство
Сразу после встречи нового, 2020 года, жителей страны ждет 4 выходных дня при пятидневной рабочей неделе: рабочий день 3 января перенесли на 5 января. Таким образом, отдыхать казахстанцы будут с 1 по 4 января.
5 января, воскресенье, станет рабочим днем. Как и следующий за ним понедельник, 6 января. Вторник, 7 января, является выходным днем – согласно Закону "О праздниках", в этот день отмечается православное Рождество. После чего казахстанцев ожидают обычные рабочие недели до конца месяца.
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