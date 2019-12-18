Движение транспорта возле областного акимата перекроют из-за учений полиции и аварийных служб

Оперативно-тактическое учение «Шабуыл», направленное на предупреждение и пресечение преступлений, формирование готовности и навыков личного состава к борьбе с преступными посягательствами и действиям в экстремальных ситуациях, проведут в Костанае в четверг, 19 декабря.

Фото с сайта oblprofgos.kz

Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима Костанайской области.

Учения будут проводиться 19 декабря, с 13.00 до 14.00, в административном здании областного акимата (п. Аль-Фараби, 66) с привлечением комплексных сил полиции, спецподразделений департамента полиции и аварийных служб.

"В этой связи движение по улице Тәуелсіздік (между улицами Баймагамбетова и Алтынсарина), а также прилегающей к ней части улицы Дулатова будет временно ограничено. Гостей и жителей города просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.