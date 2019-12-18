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Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 декабря 2019, 17:30 |  Государство

4 949 сашетов шампуня "Head & Shompoos” и 225 пачек сигарет разных марок без акцизных марок сожгли сегодня, 18 декабря, в котельной, расположенной на территории УК 161/11 (колонии-поселении).

- Сашеты шампуня были изъяты на Складской. На них обнаружили чужой товарный знак, схожий с настоящим до степени смешения, - сообщил руководитель отдела по защите интеллектуальной собственности департамента юстиции Костанайской области Ренат КАПЫШЕВ. - Конкретно - схожий с товарным знаком шампуня «Head & Shoulders» американской компании Procter & Gamble. Эта компания уже больше года не производит шампунь с таким товарным знаком в сашетах. Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в заблуждение покупателей.

На самих сашетах отметки компании Procter & Gamble мы не нашли. Сам продавец, как пояснил Капышев, уверял, что продавал их как товар другой компании. Однако суд вынес решение о нарушении закона «О товарных знаках» и уничтожении шампуней.

- 225 пачек сигарет семи разных марок были выявлены у одного из продавцов на Центральном рынке, - пояснила руководитель отдела конфискации департамента юстиции Костанайской области Диана УНТАБАЕВА. - Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона.

Все товары сожгли в двух печах котельных, которые отапливают жилые помещения колонии-поселения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ


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§ сайлау курманов
Re: Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок -...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отдали бы обитателям этой самой колонии,
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* Coopidon
Re: Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок -...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 18.12.19 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона.

Так ведь можно же наклеить.
Цитата:
Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в заблуждение покупателей.

Ну наверняка, если бы такие товары везли через границу, а граница же надёжно закрыта, то такие бы товары точно бы не пропустили...бы..
:-x
Значит остаётся только одно...
Инопланетяне ночью спускаются на транспортных НЛОфурах и продают этот контрафакт нашим простодушным, доверчивым бизнесвуман, бизнеследям и бизнесменам.
:-o
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