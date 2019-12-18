Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
4 949 сашетов шампуня "Head & Shompoos” и 225 пачек сигарет разных марок без акцизных марок сожгли сегодня, 18 декабря, в котельной, расположенной на территории УК 161/11 (колонии-поселении).
- Сашеты шампуня были изъяты на Складской. На них обнаружили чужой товарный знак, схожий с настоящим до степени смешения, - сообщил руководитель отдела по защите интеллектуальной собственности департамента юстиции Костанайской области Ренат КАПЫШЕВ. - Конкретно - схожий с товарным знаком шампуня «Head & Shoulders» американской компании Procter & Gamble. Эта компания уже больше года не производит шампунь с таким товарным знаком в сашетах. Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в заблуждение покупателей.
На самих сашетах отметки компании Procter & Gamble мы не нашли. Сам продавец, как пояснил Капышев, уверял, что продавал их как товар другой компании. Однако суд вынес решение о нарушении закона «О товарных знаках» и уничтожении шампуней.
- 225 пачек сигарет семи разных марок были выявлены у одного из продавцов на Центральном рынке, - пояснила руководитель отдела конфискации департамента юстиции Костанайской области Диана УНТАБАЕВА. - Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона.
Все товары сожгли в двух печах котельных, которые отапливают жилые помещения колонии-поселения.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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