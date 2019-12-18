Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию

Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по охране труда. Ключевые нормы законопроекта озвучил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Министерство реализует пилотный проект, по которому более 23 тысяч организаций уже внесли в Единую систему учета трудовых договоров сведения о заключенных 1,22 миллиона трудовых договоров.

"В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда предлагается: установить в Трудовом кодексе норму о праве работника на достойные условия труда и быта, включить в административное законодательство основание для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда", - сообщил министр.

Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы через предоставление им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

"Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными нуждами и обязанностями", - добавил министр.

Депутаты поддержали поправки в первом чтении в ходе заседания Мажилиса.