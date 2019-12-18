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Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию

18 декабря 2019, 17:07 |  Государство

Мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по охране труда. Ключевые нормы законопроекта озвучил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

Министерство реализует пилотный проект, по которому более 23 тысяч организаций уже внесли в Единую систему учета трудовых договоров сведения о заключенных 1,22 миллиона трудовых договоров.

"В целях недопущения фактов дискриминации работников по условиям труда предлагается: установить в Трудовом кодексе норму о праве работника на достойные условия труда и быта, включить в административное законодательство основание для привлечения к ответственности работодателей за допущение фактов дискриминации в сфере труда", - сообщил министр.

Кроме того, предлагается закрепить обязанность работодателя по сохранению за гражданами места работы на период прохождения срочной воинской службы через предоставление им отпуска без сохранения заработной платы. При этом закрепляется обязанность работника приступить к своим трудовым функциям в течение одного месяца со дня исключения из списков воинской части.

"Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени. Данная мера позволит работникам сочетать трудовую деятельность с личными и семейными нуждами и обязанностями", - добавил министр.

Депутаты поддержали поправки в первом чтении в ходе заседания Мажилиса.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Предлагается предоставить работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, право на режим неполного рабочего времени//


А оплата будет как за полный день?)
Каверзное предложение,трудовые конфликты неминуемы)
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12284
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А оплата будет как за полный день?)

Очень вряд ли. Так и будет - за соответствующее количество часов.
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§ Добринцофф
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Очень вряд ли. Так и будет - за соответствующее количество часов.

По моему-это справедливо сколько времени отработал за столько и получил,а за недостающие часы пусть доплачивает министерство труда и социальной защиты.
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12284
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
По моему-это справедливо сколько времени отработал за столько и получил

Ну да. В законе речь о другом идёт - о ПРАВЕ РАБОТАТЬ неполный день, если надо ухаживать за больным. А то у нас ведь как - или работай 40 часов в неделю (а то и больше) или увольняйся. Понятно, что при таких условиях работодателю будет неудобно, особенно в маленьких организациях. Но в Европе как-то дают работать по часам всем желающим - как они это делают?
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§ сайлау курманов
Re: Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3331
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Законодатели странные люди, если кому-то надо ухаживать за больным, пусть сидят дома, я что ли должен работать за них и к тому же оплачивать это.
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§ Victor Yang
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12284
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.12.19 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я что ли должен работать за них и к тому же оплачивать это.

Можно нанять двоих на полставки.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну да. В законе речь о другом идёт - о ПРАВЕ РАБОТАТЬ неполный день, если надо ухаживать за больным. А то у нас ведь как - или работай 40 часов в неделю (а то и больше) или увольняйся. Понятно, что при таких условиях работодателю будет неудобно, особенно в маленьких организациях. Но в Европе как-то дают работать по часам всем желающим - как они это делают?

Одно дело когда работодателю нужен работник на неполный день,а другое когда приходит такой работничек со своими проблемами и начинает права качать,тут элементарно совесть надо иметь.
Например у меня сейчас один продавец приходит к 8 утра,а второй к 15 часам,просто потому что вдвоём с утра там делать нечего.Вот так же и в Европе.
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§ Добринцофф
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6872
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.12.19 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно нанять двоих на полставки.

А можно четверых на четверть.
Только зачем если человек хочет придти на работу отработать смену и получить норм з\п,а не делить её на четыре части.
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§ abaika95
Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2234
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 18.12.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Можно нанять двоих на полставки//



Зачем? если можно взять одного без больных родственников)


Работодателей тоже можно понять,лишний геморр им добавляют)
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Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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