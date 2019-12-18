Обязательная маркировка товаров в ЕАЭС приведет к росту цен в Казахстане на 10% – депутат

Казахстанские бизнес ассоциации выступают против введения обязательной маркировки товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), которая приведет к росту цен в Казахстане более чем на 10%, заявила депутат мажилиса Дания Еспаева, передает КазТАГ.

«На недавней пресс-конференции в Алматы представители казахстанских бизнес ассоциаций выступили против введения обязательной маркировки товаров, так как они считают, что это приведет к удорожанию продуктов более чем на 10%. Представители Молочного союза Казахстана заявили, что только ежегодные расходы на контрольные идентификационные знаки на молочную продукцию могут составить более Т3 млрд. При этом данные затраты бизнес вынужден будет включать в цену товара, то есть переложит на потребителя. По расчетам казахстанских представителей Ассоциации безалкогольных напитков, расходы на комплекты оборудования и программы обеспечения составят для крупных производителей до Т420 млн, для средних производителей – до Т171 млн, для малого бизнеса – Т1,6 млн, для дистрибьюторов – Т3,7 млрд», - сказала Еспаева, озвучивая депутатский запрос на имя министра торговли и интеграции Бахыта Султанова в среду.

По ее словам, предприниматели в России начинают понимать неоднозначное влияние маркировки. Союз производителей молока России дал, по информации депутата, оценку затрат на внедрение маркировки в молочной отрасли. По его расчетам, единовременные инвестиции в маркировку составят около 25 млрд рублей, а затем на нее будет уходить около 20 млрд рублей в год. Как отметила мажилисвумен, надо учесть, что в 2018 году чистая прибыль молочных производителей России составила 35 млрд рублей – то есть, 57% чистой прибыли они будут ежегодно тратить ни на развитие, а на поддержку системы учета товаров.

Парламентарий добавила, что если сегодня в Казахстане в обязательном порядке маркируются пока только изделия из натурального меха, в пилотном режиме производится маркировка табачно-алкогольной продукции, а также кассовых аппаратов, то в России в 2019 году уже была введена обязательная маркировка ряда товаров повседневного спроса и пищевых продуктов, а к 2024 году планируется тотальная маркировка товаров.

«На сегодня более 14 тыс. предпринимателей – это малый бизнес по всему Казахстану, участвуют в прямых продажах компаний. Затраты на оснащение только 2D-сканерами только для данной категории налогоплательщиков будут составлять от Т500 млн до Т1,6 млрд, в зависимости от стоимости сканера. При маркировке товаров только семи товарных позиций бизнес потратит около Т19 млрд в год, а с течением времени нагрузка на экономику будет возрастать. Что это как не налог? Для сравнения, земельный налог со всего Казахстана не превысил Т17 млрд. Получается, что население Казахстана будет платить дополнительно из своего кармана Т19 млрд частным компаниям. И это все – на фоне сегодняшней борьбы правительства со сдерживанием цен», - сказала Еспаева.

В ЕАЭС в текущем году вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. При обсуждении данного соглашения в парламенте фракция не поддержала его ратификацию, осталась в меньшинстве при голосовании. Введение обязательной маркировки, по мнению депутата, «фактически является дополнительным налогом». Этот скрытый налог направляется не в бюджет государства, а в пользу частных коммерческих компаний, отметила депутат Еспаева.

По ее словам, российская сторона неуклонно расширяет список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Как отметила парламентарий, уже сегодня можно предполагать, что малые и средние производители ряда товаров, например, спецодежды, предметов гигиены, постельного белья, по мнению депутата, просто обанкротятся. Их место объективно займут товары крупных производителей из России потому, что там – другие объемы экономики, а дополнительные затраты всегда компенсируются масштабом.

«Соглашениями в ЕАЭС предусмотрено право каждой страны самостоятельно вводить обязательную маркировку тех или иных товаров на своей территории, требования других стран о том, что также должны быть маркированы товары, прямо нарушают сам смысл ЕАЭС, задачей которого является свободное перемещение товаров, труда и капиталов на едином экономическом пространстве, по аналогии с Евросоюзом», - резюмировала Еспаева.