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Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам от этого торжества?

Георгий ГОВОРОВ

18 декабря 2019, 15:23 |  Общество

Церемония зажжения новогодней ёлки пройдет сегодня, 18 декабря, на площади перед зданием областного акимата. Начало праздника - в 18.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная, до начала церемонии горожан будут развлекать массовыми играми и новогодними песнями.

 

С поздравительной речью выступит аким областного центра Кайрат Ахметов.

- Для зрителей подготовили концертные номера ансамбля "Карнавал", - сообщили в акимате. - Костанайцев поздравят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ними зажгут огни ёлки.  Дети и взрослые станцуют хоровод под песню "В лесу родилась ёлочка".

Завершит торжество пиротехническое шоу.
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§ yudjin
Re: Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам...
yudjin


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Сообщений: 6286
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 18.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сделать в выходной, например вчера, что рухнама не позволяет?
4 выходных было...как отмечать не придумали, кроме квеста с оцеплением Парка Победы и придумывания срочного вывоза снега, ничего в городе и не проводилось.
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Да. Варварские способы борьбы с бродячими животными портят имидж Казахстана.
Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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