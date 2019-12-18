Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам от этого торжества?

Церемония зажжения новогодней ёлки пройдет сегодня, 18 декабря, на площади перед зданием областного акимата. Начало праздника - в 18.00.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная, до начала церемонии горожан будут развлекать массовыми играми и новогодними песнями.

С поздравительной речью выступит аким областного центра Кайрат Ахметов.

- Для зрителей подготовили концертные номера ансамбля "Карнавал", - сообщили в акимате. - Костанайцев поздравят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ними зажгут огни ёлки. Дети и взрослые станцуют хоровод под песню "В лесу родилась ёлочка".

Завершит торжество пиротехническое шоу.