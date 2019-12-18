Читательский рейтинг
Огни новогодней ёлки зажгут сегодня. Чего ждать костанайцам от этого торжества?
Георгий ГОВОРОВ
18 декабря 2019, 15:23 | Общество
Церемония зажжения новогодней ёлки пройдет сегодня, 18 декабря, на площади перед зданием областного акимата. Начало праздника - в 18.00.
Фото из архива "НГ"
Как сообщили "НГ" в пресс-службе акимата Костаная, до начала церемонии горожан будут развлекать массовыми играми и новогодними песнями.
С поздравительной речью выступит аким областного центра Кайрат Ахметов.
- Для зрителей подготовили концертные номера ансамбля "Карнавал", - сообщили в акимате. - Костанайцев поздравят Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с ними зажгут огни ёлки. Дети и взрослые станцуют хоровод под песню "В лесу родилась ёлочка".
Завершит торжество пиротехническое шоу.
Последние новости
18.12.19 17:56 Движение транспорта возле областного акимата перекроют из-за учений полиции и аварийных служб
18.12.19 17:30 Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае
18.12.19 17:07 Работодатели в Казахстане будут отвечать за дискриминацию
18.12.19 16:40 Обязательная маркировка товаров в ЕАЭС приведет к росту цен в Казахстане на 10% – депутат
18.12.19 14:29 Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
18.12.19 13:10 Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
18.12.19 11:14 Причину пожара в селе Торгай, в котором погибли 4 человека, назвали в ДЧС Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 108
Пользователей: 0
Всего: 108
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 108
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Про судебных исполнителей
Саке! Если заменить в тексте: я гордо отказывался платить за их услуги по причине отсутствия мусор слово гордо, на глупо... Текст статьи становится более понятным... 8-) Рс дипломатический...
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Coopidon: Ура Летали люди. И никаких Аирбусов... :lol: :oops: И детали - же.По всей огромной стране... :-P ;-)
Шампунь с чужим товарным знаком, сигареты без акцизок - партию нелегальных товаров уничтожили в Костанае
Все они оказались без акцизных марок, что является нарушением закона. Так ведь можно же наклеить. Товарный знак является поддельным, но сильно похож на настоящий, чем продавец вводил в...
В этом году без салюта - огни новогодней ёлки зажгли в Костанае
Он поздравил костанайцев, много говорил о прошедших в этом году выборах президента, молодёжном форуме, других значимых событиях уходящего года и планах на год наступающий. Молодцы! И Тарасов...
Бой барабанов, селфи с акимом области, кофе-брейк – как в Костанае встретили первый лоукостер FlyArystan
Архимед Мухамбетов сел в кресло, откинулся на нем, открыл багажные полки, поинтересовался, сколько в самолете санузлов. Меня, кстати, тоже интересовал этот вопрос. Ольга! Я Вас уважаю (Вы же...