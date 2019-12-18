Житикаринца, который спасал на городском пруду тонущих детей, наградили медалью

Медаль "За спасение утопающих" вручили сегодня, 18 декабря, 65-летнему жителю Житикары Аждару ИСПАНОВУ. Трагедия произошла 10 ноября. Трое детей гуляли у искусственного водоёма в Житикаре. Лёд не выдержал и дети провалились в воду. На помощь им кинулся местный житель Аждар Испанов. Ему удалось добраться до тонущих детей, но лёд не выдержал его веса, поэтому мужчина тоже оказался в воде.

Всех троих из воды вытащили живыми и доставили в реанимацию. К несчастью двух мальчиков спасти не удалось. Третий жив.



Награду пенсионеру торжественно вручил начальник департамента по ЧС Талгат КАКИМОВ.

- Не смотря на пожилой возраст он бросился в воду и спас детей, - отметил Какимов. - На основании этого департаментом по ЧС Костанайской области и комитетом по ЧС МВД РК было принято решение наградить Аждара Испанова ведомственной медалью "За спасение утопающих". Министр МВД эту идею подждержал.





Медаль и наградное удостоверение за подписью министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева вручили под аплодисменты спасателей. Сам Аждар Испанов вёл себя очень скромно.

- Я сидел на лавочке, отдыхал, услышал крики детей и бросился им на помощь, даже куртку не успел снять, - вспоминает Аждар Султанович. - В моей жизни такое впервые произошло. Я всю жизнь проработал механизатором, два года как вышел на пенсию. Вокруг было много людей, но они снимали на телефон происходящее. Мне помогли полицейские. Жена за меня испугалась. Ей позвонили, сказали сухие вещи привезти. Меня завернули в одеяло и на скорой помощи увезли домой.





Сам себя Аждар Испанов героем не считает, но отмечает, что в другой раз поступит так же.

Фото Георгия ГОВОРОВА

