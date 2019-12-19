Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 12 декабря в Акорде на церемонии награждения ко Дню независимости заявил: нужно привлечь новую волну управленцев в систему государственной власти, и отметил: первый шаг сделан - формируется молодежный президентский резерв.

- В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников, - пояснил он необходимость обновления исполнительной вертикали. И пообещал: - От таких чиновников мы будем решительно отказываться, избавляться.

Вполне возможно, что эта фраза золотыми буквами будет выбита в фойе акиматов, управлений, департаментов и министерств, причем через полгода ее перестанут замечать и посетители присутственных мест, и их постоянные обитатели. Но в течение этих шести месяцев громкое заявление нужно будет подтверждать конкретными кадровыми решениями.

Что представляется довольно-таки сложной задачей - не только потому, что за каждым самодуром маячит тень его покровителя, но и потому, что предыдущие решительные отказы так и не стали воспитательным моментом для казахстанской элиты. И когда бывший аким Шымкента, отправленный летом в отставку с формулировкой «кредит политического доверия исчерпан», назначается осенью советником премьер-министра, а в канун Дня независимости получает награду партии «Nur Otan» - нагрудный знак «Белсенді қызметі үшін», его коллеги приходят к закономерному выводу - при нынешней конфигурации власти восполнить кредит доверия так же просто, как его потерять. Потому что раньше колоду номенклатуры тасовал один человек, а сейчас в подкидного дурака играют несколько.

Поможет ли президенту новая волна управленцев - тоже большой вопрос. Потому что сегодня ты - президентский молодежный резерв, а завтра - на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.

Подсказка прозвучала с неожиданной стороны: председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков РК Жаннат ЕРТЛЕСОВА 9 декабря на научно-практической конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги» предложила собрать своеобразный конклав из аналитиков в возрасте до 26 лет.

- Потому что они родились при независимости, у них совершенно другое мышление, - пояснила она. - Закройте их на три месяца – администрация президента это умеет делать. И потом пусть они дадут оценку состояния экономики Казахстана со своим мышлением, дадут плюсы, минусы, и потом уже вы можете вот так нас собирать по направлениям и вместе обсуждать. С удовольствием буду принимать участие.

Кстати, г-жа Ертлесова уже имеет опыт такого сотрудничества. 18 ноября 2001 года группа государственных и общественных деятелей, бизнесменов заявила о создании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». В состав учредителей ДВК вошла и Жаннат Джургалиевна, работавшая тогда вице-министром обороны. А через два дня г-н Токаев, работавший тогда премьер-министром, заявил:

- Считаю, что демократия – это не игрушка в руках киндер-сюрпризов от политики!

И предложил президенту сместить со своих должностей непрофессионалов и интриганов. Что и было сделано.

Прошло 18 лет, подросли новые киндер-сюрпризы, которых время от времени задерживают за участие в несанкционированных акциях протеста. Так что закрывать молодых людей администрация президента по-прежнему умеет. А вот признавать их за равных и прислушиваться к их мнению, видимо, так и не научилась.