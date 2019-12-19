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Lex
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antonK
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Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети

«Поможет ли президенту новая волна управленцев - большой вопрос»
19 декабря 2019, 08:56 |  Мнения

Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 12 декабря в Акорде на церемонии награждения ко Дню независимости заявил: нужно привлечь новую волну управленцев в систему государственной власти, и отметил: первый шаг сделан - формируется молодежный президентский резерв.

- В слышащем государстве каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и защищенным от любых проявлений самодурства и некомпетентности со стороны чиновников, - пояснил он необходимость обновления исполнительной вертикали. И пообещал: - От таких чиновников мы будем решительно отказываться, избавляться.

Вполне возможно, что эта фраза золотыми буквами будет выбита в фойе акиматов, управлений, департаментов и министерств, причем через полгода ее перестанут замечать и посетители присутственных мест, и их постоянные обитатели. Но в течение этих шести месяцев громкое заявление нужно будет подтверждать конкретными кадровыми решениями.

Что представляется довольно-таки сложной задачей - не только потому, что за каждым самодуром маячит тень его покровителя, но и потому, что предыдущие решительные отказы так и не стали воспитательным моментом для казахстанской элиты. И когда бывший аким Шымкента, отправленный летом в отставку с формулировкой «кредит политического доверия исчерпан», назначается осенью советником премьер-министра, а в канун Дня независимости получает награду партии «Nur Otan» - нагрудный знак «Белсенді қызметі үшін», его коллеги приходят к закономерному выводу - при нынешней конфигурации власти восполнить кредит доверия так же просто, как его потерять. Потому что раньше колоду номенклатуры тасовал один человек, а сейчас в подкидного дурака играют несколько.

Поможет ли президенту новая волна управленцев - тоже большой вопрос. Потому что сегодня ты - президентский молодежный резерв, а завтра - на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.

Подсказка прозвучала с неожиданной стороны: председатель управляющего совета Ассоциации налогоплательщиков РК Жаннат ЕРТЛЕСОВА 9 декабря на научно-практической конференции «Послание президента Токаева народу Казахстана: первые итоги» предложила собрать своеобразный конклав из аналитиков в возрасте до 26 лет.

- Потому что они родились при независимости, у них совершенно другое мышление, - пояснила она. - Закройте их на три месяца – администрация президента это умеет делать. И потом пусть они дадут оценку состояния экономики Казахстана со своим мышлением, дадут плюсы, минусы, и потом уже вы можете вот так нас собирать по направлениям и вместе обсуждать. С удовольствием буду принимать участие.

Кстати, г-жа Ертлесова уже имеет опыт такого сотрудничества. 18 ноября 2001 года группа государственных и общественных деятелей, бизнесменов заявила о создании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». В состав учредителей ДВК вошла и Жаннат Джургалиевна, работавшая тогда вице-министром обороны. А через два дня г-н Токаев, работавший тогда премьер-министром, заявил:

- Считаю, что демократия – это не игрушка в руках киндер-сюрпризов от политики!

И предложил президенту сместить со своих должностей непрофессионалов и интриганов. Что и было сделано.

Прошло 18 лет, подросли новые киндер-сюрпризы, которых время от времени задерживают за участие в несанкционированных акциях протеста. Так что закрывать молодых людей администрация президента по-прежнему умеет. А вот признавать их за равных и прислушиваться к их мнению, видимо, так и не научилась.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бесполезно это все.
дети их миллиардами воруют.
сколько из недр в банках там лежат.
повешанные,наркоманы....
пропадут же. недра пропадут сворованные.
в могилу с собой не заберешь.
17 год, по другому ни как.

[Исправлено: alex_60, 19.12.2019 - 09:12]
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§ yudjin
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6289
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.12.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да помнится один перспективный болашаковец у руля министерства так дорулил, что за решетку попал...за расхищение капиталистической собственности.
Цитата:
Прошло 18 лет, подросли новые киндер-сюрпризы,

И как правило это отпрыски тех матёрых чиновников, которые оккупировали все кресла от акимата до сената и теперь вызывают недоверие...Достаточно посмотреть на наших замов и начальников управлений и отделов... Там единицы компетентны и профессионалы... а большинство просто умеет хорошо считать народные деньги и осваивать их правильно. А где по настоящему хозяйственники, что называется "от сохи"? Такие видимо системе не нужны.
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* abaika95
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//17 год, по другому ни как.//




А за 17 следом всегда идёт 37 когда большинство тех кто кричал о "благословенном" 17 свалили в могилу,ну а потом 53,89,91))
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 09:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

ну и ты свалишь, делов то.
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ну и ты свалишь, делов то//



Нет. я же не кричу 17ый 17ый придэ порядок наведэ)
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 09:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//А где по настоящему хозяйственники, что называется "от сохи"? Такие видимо системе не нужны//



А что Юджин,не тряхнешь стариной?) Устройся в ЖКХ ты ж у нас хозяйственный)
Авось переубедишь их там что не все нужно кронировать!)
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нет


не зарекайся.
вечных шпионов не бывает.
вон джеймс бондов сколько было.
поумирали человеческой смертью..
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//не зарекайся.//




Все мы гости на этой земле...

Но кто-то уходит по английски а кого-то выпроваживают насильно...

)) Минутка экзистенциализма)
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Минутка экзистенциализма)


рыба гниет с головы.
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//рыба гниет с головы//


А чистят ее с хвоста.)
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§ yudjin
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6289
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.12.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Устройся в ЖКХ ты ж у нас хозяйственный)

я фэйсом как говорится не вышел... или блатом.. А хозяйство вести - это не х... часами дорогими трясти на общественных слушаниях.
Цитата:
abaika95: Авось переубедишь их там что не все нужно кронировать!)
Здравомыслящего, грамотного и компетентного не надо переубеждать. Он итак знает.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А чистят ее с хвоста.)

ну отрежьте этот хвост, болтается не в пень колоду.
всем же уже надоел.
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* сайлау курманов
Re: Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3333
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 19.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока власть не явится из конкурентной среды, когда будут две противоборствующие стороны, говорить умные мысли нет смысла. Наверняка в этот президентский резерв затянут внуков нынешних небожителей и круг замкнется, настоящих патриотов страны среди них нет и не будет. Насмотревших от дедушек внуки будут творить тоже что и те, но более изощрённо. Мы обречены...
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6521
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.12.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
внуки будут творить тоже что и


какие внуки, наркоманы, в тюрьме сидят.
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* abaika95
Тимур ГАФУРОВ: Отцы и дети
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2248
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.12.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//фэйсом как говорится не вышел... или блатом.//



Ну вон Тарасов по соседству живёт,заблатуйся) он только рад будет себе такого компетентного сотрудника взять)



Цитата-//А хозяйство вести - это не х... часами дорогими трясти на общественных слушаниях.//

Согласен) вот и не будешь трясти) только хозяйство только работа)



Цитата-//Здравомыслящего, грамотного и компетентного не надо переубеждать. Он итак знает.//


Если знатоки игры ЧГК друг друга переубеждают во время обсуждения вопросов,то наших то и подавно надо)
У нас то все знатоки от таксиста до депутата во всех вопросах политического устройства)
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Да. Проблему бродячих животных можно и нужно решать гуманными методами.
Нет. Казахстан - бедная страна и не может тратить деньги на гуманные методы.
Нет. Бродячих животных нужно отстреливать, пока они не начали нападать на людей.
 
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