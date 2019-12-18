Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
Иллюстративное фото rus.azattyq-ruhy.kz
С 1 января 2020 года в Казахстане будет запущен механизм "Налогового кошелька", который призван упростить процесс оплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Налоговый кошелёк" – это сервис по приёму и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачётов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.
Вице-министр финансов Руслан Енсебаев отметил, что многие граждане раньше сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре – КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням.
"Сервис "Налоговый кошелёк" предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку", – рассказал Руслан Енсебаев во время предварительного показа сервиса.
Новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, даёт возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса "Налогового кошелька" и получать уведомления о списании.
Мобильная версия "Налогового кошелька" работает на платформе мобильного приложения КГД e-Salyq. До конца декабря она будет запущена на портале egov.kz, в мобильном приложении АО "Народный банк Казахстана" (Homebank). В 2020 году сервис будет реализован в мобильном приложении Kaspi.kz.
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Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
Никак не поиму, чего не сделают все одним платежом, без этого выноса мозгов и тумана в глазах.