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kbkz1980
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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
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сайлау курманов
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18.12.19 13:27
сайлау курманов
Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
Никак не поиму, чего не сделают все одним платежом, без этого выноса мозгов и тумана в глазах.
18.12.19 13:27
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Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года

18 декабря 2019, 13:10 |  Государство
Новый сервис призван упростить процесс оплаты налогов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото rus.azattyq-ruhy.kz

С 1 января 2020 года в Казахстане будет запущен механизм "Налогового кошелька", который призван упростить процесс оплаты налогов физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Налоговый кошелёк" – это сервис по приёму и обработке платежей с единых реквизитов, с возможностью проведения автозачётов в онлайн-режиме без заявления налогоплательщика.

Вице-министр финансов Руслан Енсебаев отметил, что многие граждане раньше сталкивались с проблемами при оплате налогов. К примеру, налогоплательщику надо было указать из более тысячи реквизитов нужные ему четыре – КБК, КНП, БИН бенефициара-получателя и сумму. Неверное указание одного из них приводило к некорректному зачислению платежей в бюджет и, соответственно, к штрафам и пеням.

"Сервис "Налоговый кошелёк" предоставляет налогоплательщику информацию о его текущих и предстоящих обязательствах с бюджетом. Деньги из "Налогового кошелька" автоматически зачисляются на соответствующие налоги, по которым возникли налоговые обязательства. При этом реквизиты оплаты налогов заполняются автоматически без указания их налогоплательщиком, что обеспечивает их гарантированную доставку", – рассказал Руслан Енсебаев во время предварительного показа сервиса.

Новый сервис, в отличие от имеющихся сервисов по задолженности или предстоящим платежам, даёт возможность пополнять средства на единые реквизиты, подключить опцию автоматического списания средств с баланса "Налогового кошелька" и получать уведомления о списании.

Мобильная версия "Налогового кошелька" работает на платформе мобильного приложения КГД e-Salyq. До конца декабря она будет запущена на портале egov.kz, в мобильном приложении АО "Народный банк Казахстана" (Homebank). В 2020 году сервис будет реализован в мобильном приложении Kaspi.kz.
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Комментарии к новости
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* alex_60
Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов запустят в Казахстане с начала 2020 года
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6497
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
типа ,ложите в кошелек,а мы сами заберем.
да как бы и так все нормально.
а если они обьявят кошельком все счета.депозиты.
тут похоже есть о чем задуматься.

[Исправлено: alex_60, 18.12.2019 - 13:20]
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* сайлау курманов
Re: Электронный кошелёк с автоматической оплатой налогов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3329
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 18.12.19 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не поиму, чего не сделают все одним платежом, без этого выноса мозгов и тумана в глазах.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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