Премию "Алтын сапа" получило молочно-перерабатывающее предприятие ТОО "Милх" из Костанайской области
В республиканском конкурсе участвовали 200 производителей. В церемонии награждения, которая состоялась в Нур-Султане в канун дня независимости принимал участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего из 200 претендентов экспертная комиссия определила 14 победителей в трёх категориях и четырёх номинациях.
Летом этого года молоком "Новый день" на предприятии угощали вице-министра сельского хозяйства Фото из архива "НГ"
ТОО "Милх" победил в номинации "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию" среди субъектов среднего предпринимательства, собщает informburo.kz.
Токаев сообщил, что к 2025 году перед страной стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200.
- Это, конечно сложная задача, но полагаю, что она правительству и всем исполнительным органам будет по плечу. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого умного производства, – подчеркнул президент.
По его словам, необходимо учитывать и новые вызовы, стоящие перед экономикой страны.
- Это торговые войны, санкционные ограничения между крупнейшими экономическими державами, продолжается ограничение торговых режимов в ущерб принципам ВТО, Усиливается протекционистская политика. В таких условиях для реализации экономического потенциала Казахстана ключевым становится развитие международной конкурентоспособности национального бизнеса. Помочь ему должно именно государство в лице, прежде всего, правительства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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