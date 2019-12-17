Премию "Алтын сапа" получило молочно-перерабатывающее предприятие ТОО "Милх" из Костанайской области

В республиканском конкурсе участвовали 200 производителей. В церемонии награждения, которая состоялась в Нур-Султане в канун дня независимости принимал участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего из 200 претендентов экспертная комиссия определила 14 победителей в трёх категориях и четырёх номинациях.

Летом этого года молоком "Новый день" на предприятии угощали вице-министра сельского хозяйства Фото из архива "НГ"

ТОО "Милх" победил в номинации "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию" среди субъектов среднего предпринимательства, собщает informburo.kz.

Токаев сообщил, что к 2025 году перед страной стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200.

- Это, конечно сложная задача, но полагаю, что она правительству и всем исполнительным органам будет по плечу. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого умного производства, – подчеркнул президент.

По его словам, необходимо учитывать и новые вызовы, стоящие перед экономикой страны.

- Это торговые войны, санкционные ограничения между крупнейшими экономическими державами, продолжается ограничение торговых режимов в ущерб принципам ВТО, Усиливается протекционистская политика. В таких условиях для реализации экономического потенциала Казахстана ключевым становится развитие международной конкурентоспособности национального бизнеса. Помочь ему должно именно государство в лице, прежде всего, правительства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.