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Премию "Алтын сапа" получило молочно-перерабатывающее предприятие ТОО "Милх" из Костанайской области

17 декабря 2019, 15:16 |  Государство

В республиканском конкурсе участвовали 200 производителей. В церемонии награждения, которая состоялась в Нур-Султане в канун дня независимости принимал участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Всего из 200 претендентов экспертная комиссия определила 14 победителей в трёх категориях и четырёх номинациях.

Летом этого года молоком "Новый день" на предприятии угощали вице-министра сельского хозяйства   Фото из архива "НГ"

ТОО "Милх" победил в номинации "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию" среди субъектов среднего предпринимательства, собщает informburo.kz.

Токаев сообщил, что к 2025 году перед страной стоит задача довести количество крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, внедривших цифровые технологии, до 200.

- Это, конечно сложная задача, но полагаю, что она правительству и всем исполнительным органам будет по плечу. В результате должен быть обеспечен переход с текущего уровня технологического развития к уровню так называемого умного производства, – подчеркнул президент.

По его словам, необходимо учитывать и новые вызовы, стоящие перед экономикой страны.

- Это торговые войны, санкционные ограничения между крупнейшими экономическими державами, продолжается ограничение торговых режимов в ущерб принципам ВТО, Усиливается протекционистская политика. В таких условиях для реализации экономического потенциала Казахстана ключевым становится развитие международной конкурентоспособности национального бизнеса. Помочь ему должно именно государство в лице, прежде всего, правительства, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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