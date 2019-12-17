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Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

17 декабря 2019, 13:01 |  Происшествия

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье. Об этом сообщает РИА  Новости со ссылкой на Daily Mail.

Иллюстративное фото РИА Новости

Сосабовски подчеркнул, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля обычно колеблется от пяти до 40 процентов.
По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20 процентов.

Ученый рассказал, что к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков. Но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка

Профессор добавил, что игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению — газация повышает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать действие спирта.

Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, так как это, по их мнению, помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Сосабовски утверждает, что этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках. Такой прием понижает процент этанола вдвое — как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Профессор подчеркнул, что по этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

Он порекомендовал пить водку, чтобы чувствовать себе "чуть менее скверно" на следующее утро. Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, — это не пить вообще.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Английские учеННые.
Больше добавить нечего.
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§ Сабыр
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, самый лучший и чистый напиток это водка. Всё то изобилие имп напитков,которые мы сегодня наблюдаем на прилавках,сделаны в Польше или зтб) Ну не может амер виски стоить у нас 15$))
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§ Козлов я
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.12.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ сайлау курманов
Re: Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3326
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.12.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
 Однако единственный способ не перепить, по словам Сосабовски, — это не пить вообще какой скверный товарищ, а по мне самогон двойного перегона, затем положить дубовую кору аптечную и грецких орехов, разумеется измельчить, на второй день начнет окрашиваться, а через неделю самое хорошее напиток, с наступающим!
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§ alex_60
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6486
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купили сегодня Шампанское Советское, полусладкое.шапку на него надели
Пусть радует глаз до Нового Года .

[Исправлено: alex_60, 17.12.2019 - 14:50]
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§ Гога
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1790
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 17.12.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сайлау курманов---Да уж , согласен с вами! А тут и ча-ча местная хороша .
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§ Козлов я
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.12.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: Козлов я, 17.12.2019 - 16:48]
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