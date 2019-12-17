«В целях безопасности» - в Уральске от жителей оградили центральную площадь, акимат и здание филиала "Нур-Отана"

16-го декабря площадь им. Абая в Уральске с раннего утра огородили стальными заборами. Территория площади была полна полицейских, повсюду ходили сотрудники акимата. Корреспонденты "Уральской недели" выясняли, с чем связаны такие приготовления.

Площадь им. Абая 16-го декабря

На момент приезда журналистов на площади находились около 15 сотрудников полиции и примерно 8 рабочих, очищающих асфальт от снега и льда. Забавно, что большую часть времени рабочие стояли в стороне, изредка ударяя лопатами по земле, а их снегоуборочные тракторы и вовсе мирно дожидались своего часа, находясь чуть поодаль. Рядом с площадью приехали по одному автомобилю ДЧС и пожарной службы. Забором огорожен лишь городской акимат, а проезд на проспект со стороны театра и вовсе перекрыт.

Автомобили спецслужб, зачем-то приехавшие к площади









Сотрудники полиции, стоящие около ограждений

Рабочие рядом со снегоуборочными машинами

Перекрытая дорога со стороны театра им. Островского

Спустя некоторое время после приезда журналистов на площадь приехал гражданский активист Аслан САГУТДИНОВ. Он почти сразу подошёл к полицейскому по ту сторону ограждения и спросил, с какой целью установлены заборы. Сотрудник полиции чёткого ответа не дал, сказав, что так решили в городском акимате.

К журналистам и Аслану Сагутдинову из здания городского акимата подошёл Ербол КУШЕКОВ, руководитель отдела внутренней политики акимата Уральска. С ним-то у активиста и получилось завязать разговор.

- А для чего сегодня установили эти заборы вокруг площади? - поинтересовался Аслан.

- Заборы установлены из-за праздничных мероприятий, которые будут проводиться на территории. Сегодня, к примеру, в 15:00 в здании «Нур Отана» состоится праздничный айтыс, - пояснил Кушеков.

- Так если айтыс планируется в здании, почему заборы установлены именно на территории площади? - спросил активист.

- Площадь мы огородили в целях общественной безопасности, - ответил ему руководитель отдела внутренней политики.

Однако на вопрос Аслана Сагутдинова о том, от чего конкретно власти защищают общество такими ограждениями, Ербол Кушеков не нашёл что ответить и поспешил удалиться в сторону акимата.

Стоит отметить, что людей не пускали за заграждения. Так, когда Аслан Сагутдинов решил зайти на ту сторону, Мерлан Айкенов, начальник управления полиции города, попросил его покинуть территорию, так как он «мешает проведению уборочных мероприятий».

Одна из жительниц Уральска также с утра не могла пройти на работу из-за «правил безопасности», по которым её не пускали за ограждения. Сотрудники полиции на её вопросы не реагировали, отворачиваясь от объектива камеры.

День независимости уже отметился задержаниями гражданской активистки Бакизы Халеловой и главного редактора «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова. Обоих сотрудники полиции забрали в участок прямо на выходе из дома. Лукпан Ахмедьяров также отметил, что при доставлении его в участок ему не предъявили никаких повесток и протоколов задержания. Позже его отпустили из участка.

Алексей ВОРОБЬЕВ, фото и видео Нурлыбек ЕМРАНОВ