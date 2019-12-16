Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае

Парк Победы сегодня, 16 декабря, с утра оцепили полицейские. Патрульных выставили возле каждого входа и выхода. Горожан в парк не пускали. Внутри работали спецтехника и рабочие ТОО "АБЗ+" и ТОО "Таза жол".

Корреспондент "НГ" попытался пройти в парк Победы около полудня. Не получилось.

- Мы каждый день выходим - это наша работа, независимо от погоды, - рассказал оказавшийся на месте событий руководитель отдела ЖКХ Алексей ТАРАСОВ. - Задействовано порядка 30 единиц техники для ежедневной уборки территории. Мы до этого работали мётлами, можно ещё заметить по бокам от аллеи большие кучи снега. Теперь его надо сгрести и вывезти. Мы и завтра здесь работать будем. Не только в парке, мы работаем и на центральной площади, где будут проходить основные новогодние торжества. Готовимся к празднику. По городу около сотни единиц техники. Заходим в отдельные кварталы и всё убираем.

Корреспондент "НГ" отправился на такси в центр города. По дороге таксист сообщил, что полицейские и дворники появились в парке Победы около 9 часов утра.

На площади мы увидели несколько тракторов и около пяти рабочих. Правда, никто вокруг них оцепление не выстраивал.

Мы вернулись в парк, где всё ещё работали и спецтехника, и полиция. Патрульные рассказали, что меры предосторожности приняты для того, чтобы техника не наехала или не навредила прохожим. На парковке перед входом на аллею славы мы заметили несколько затонированных белых микроавтобусов. Внутри удалось разглядеть полицейских в бронежелетах и касках.

Обратились к патрульным с просьбой объяснить присутствие специальных отрядов полиции, но внятного ответа не получили. Офицеры сообщили "НГ", что ничего не знают о микроавтобусах. Которые сразу после нашего разговора отъехали со стоянки возле центрального входа на парковку вдоль парка.

Здесь же стояли ещё около 10 штатских машин, в которых сидели по 2-3 полицейских в форме и простой одежде.

Ещё одна странная деталь - все 2 часа, в течение которых мы обходили парк то с одной, то с другой стороны, спецтехника работала исключительно перед входами в парк.

В 13:00 большинство дворников сели в автобусы и уехали. Как пояснил Тарасов, у них наступило время обеда. Однако оцепление не сняли. По словам патрульных, в парк можно будет попасть после того, как из него вывезут всю технику.

Как сообщила "НГ" пресс-секретарь начальника департамента полиции Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ, сотрудники полиции обеспечивали безопасность граждан во избежание травм. За дальнейшими разъяснениями нам предложили обратиться в отдел внутренней политики акимата Костаная.

- Эта работа проводилась и вчера, и сегодня. Насчёт СОБРа я ничего не знаю, - пояснила "НГ" по телефону руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Асем ЕЩАНОВА. - Полицейские всегда нам оказывают помощь, чтобы никто не пострадал от работы спецтехники. Эти проводят круглый год, это было вчера, будет и завтра. Совсем недавно в Интернете гулял видеоролик, на котором женщина шла в наушниках, не заметила спецтехнику и попала под колёса.

Менее трёх недель назад в парке Победы проходила торжественная церемония передачи земли с могил костанайских красноармейцев секретарю Посольства РФ. Тогда снег уже выпал, но брусчатка и аллея перед вечным огнём были полностью очищены от снега. Все тропинки и дорожки парка тоже не вызывали нареканий. Чего не скажешь о парке 25-летия Независимости на ул. Гашека.

Накануне Дня независимости лидер запрещённой в Казахстане организации ДВК Мухтар Аблязов призвал своих сторонников выйти на несанкционированную акцию протеста. Местом сбора в Костанае в этом обращении был назначен монумент памяти жертв политических репрессий, который расположен в парке Победы. С половины 12 часа до 14 часов в Костанае выступлений сторонников Аблязова замечено не было. О задержаниях активистов ДВК ничего неизвестно.

Как сообщило агентство КазТАГ, акции протеста, которые прошли сегодня в Нур-Султане и Алматы, завершились задержаниями их участников.

Фото Георгия ГОВОРОВА