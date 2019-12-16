Осадки придут на территорию Костанайской области - "Казгидромет"
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 17 декабря, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют днём местами снег и туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём до 15-20 м/с. Столбики термометров предположительно покажут ночью -10...-15, местами -18 градусов, днём -5...-10, местами до -13 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В среду, 18 декабря, ночью местами, а днём на всей территории области вероятен снегопад, в некоторых районах возможна низовая метель. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -13 градусов, днём -2...-7, в районах -10 градусов.
- В Костанае 17 декабря без осадков, ветер без сильных порывов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Снег и низовая метель вероятны в среду. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха в Костанае 17 и 18 декабря в пределах средней по области.
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