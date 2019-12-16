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Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Всё; бросаю свою работу, перехожу работать дворником: чистый свежий воздух, лёгкий физический труд, живое общение с коллегами и самое главное - бесплатная профессиональная охрана за счёт...
16.12.19 17:59
Victor Yang
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
yudjin: чтобы не случились митинги как в столицах. В этот раз очень упрощённый вариант митингов - 50 и 100 человек.
16.12.19 17:48
yudjin
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Ну смешно же, правда... взрослые люди, однако... Да признайтесь, что бдите чтобы не случились митинги как в столицах. Что такого? Поймём и простим, как грится... Нет же... новый уровень лицемерия...
16.12.19 17:42
drakon
Итоги года - мнение читателей
Серый волк: организовать производство подстольных мониторов!!! Да, на телевизорной фабрике, в КОстанае... :oops:
16.12.19 17:15
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Ездил в врачу, за рецептом. Мест на парковке- b.radikal.ru нет. Неужели, под деревни - заболели... :lol: :oops:
16.12.19 17:01
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Осадки придут на территорию Костанайской области - "Казгидромет"

Георгий ГОВОРОВ

16 декабря 2019, 16:09 |  Общество

Во вторник, 17 декабря, на территории Костанайской области синоптики прогнозируют днём местами снег и туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, днём до 15-20 м/с. Столбики термометров предположительно покажут ночью -10...-15, местами -18 градусов, днём -5...-10, местами до -13 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В среду, 18 декабря, ночью местами, а днём на всей территории области вероятен снегопад, в некоторых районах возможна низовая метель. Ветер северо-западный с порывами до 20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -13 градусов, днём -2...-7, в районах -10 градусов.

- В Костанае 17 декабря без осадков, ветер без сильных порывов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Снег и низовая метель вероятны в среду. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха в Костанае 17 и 18 декабря в пределах средней по области.
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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