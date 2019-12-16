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16.12.19 17:59
Victor Yang
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
yudjin: чтобы не случились митинги как в столицах. В этот раз очень упрощённый вариант митингов - 50 и 100 человек.
16.12.19 17:48
yudjin
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Ну смешно же, правда... взрослые люди, однако... Да признайтесь, что бдите чтобы не случились митинги как в столицах. Что такого? Поймём и простим, как грится... Нет же... новый уровень лицемерия...
16.12.19 17:42
drakon
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16.12.19 17:15
drakon
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В Алматы одновременно проходят два митинга

16 декабря 2019, 13:51 |  Общество

В Алматы проходит митинг у монумента Независимости, передают корреспонденты агентства КазТАГ.

На площади Республики в Алматы начался несанкционированный митинг. У монумента собралось около 50 человек, в том числе участники декабрьских событий 1986 года, общественные активисты, политик Жанболат Мамай. 

«Мы считаем, что 16-17 декабря - день памяти жертв Жанаозенской трагедии, день памяти жертв декабрьских событий 1986 года. Мы считаем, что эти два дня 16-17 декабря должны быть объявлены днем национального траура, днем единства. 25 октября - это день независимости, потому что в этот день принимали декларацию о независимости», - сказал Мамай.

После выступления Мамая собравшиеся прочитали поминальную молитву. После этого перед монументом выстроились члены движения "Оян, Казахстан" и развернули плакаты с надписями: «Наша свобода сильнее всех тюрем», «Хочу, чтобы мой голос что-то значил», «Душа человека не знает оков» и др.

По периметру площади дежурят сотрудники полиции, проведению митинга они не препятствуют.

Позже активисты «Оян, Казахстан» выступили за социальные, экономические и политические реформы.

После этого члены движения стали скандировать «Оян, Казахстан!». К монументу подошли представители власти и попытались заявить о нарушении собравшимися закона о митингах, но члены движения заглушали их слова, скандируя лозунг.

Одновременно еще один митинг проходит у памятника жертвам декабрьских событий 1986 года. На митинг собралось около 100 человек. Участники держат в руках флаги Казахстана и скандируют «Бостандык», «Мы здесь власть», «Народ здесь власть» и «Оян, казак!»

Попытку представителей власти разъяснить закон о митингах собравшиеся заглушили исполнением гимна Казахстана.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
В Алматы одновременно проходят два митинга
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///«Мы считаем, что 16-17 декабря - день памяти жертв Жанаозенской трагедии, день памяти жертв декабрьских событий 1986 года. Мы считаем, что эти два дня 16-17 декабря должны быть объявлены днем национального траура, днем единства. 25 октября - это день независимости, потому что в этот день принимали декларацию о независимости», - сказал Мамай.//

я уже об этом говорил , в другой ветке.
неоднозначные события с нацуклоном привязали к сопротивлению власти.
нарушили законы. их осудили.тюремными сроками.
при чем тут день независимости.
нан с Колбиным работал потом три года.
по рекомендации Колбина стал главным.
обьявили 25 октября, так нет же, нан , главный казах,
сделал по своему.
пошел по направлению, мы тут власть.власть казахов.
у меня тут личный интерес.
на протяжении нескольких лет, 25 октября, мой др, был выходным днем.
он этот выходной отменил.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 14:45]
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§ abaika95
Re: В Алматы одновременно проходят два митинга
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//«Мы здесь власть», «Народ здесь власть»//




Вот теперь непонятно стало)

Кто здесь власть?

Митингующие?
Или народ?)
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§ alex_60
Re: В Алматы одновременно проходят два митинга
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас митингов нет.и мероприятий.
Значит все против этой даты.
Дату надо вернуть на место. На 25.10
Нана на почетную пенсию.
Без прав.
Ну что до смерти, как и думали, что-ли.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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