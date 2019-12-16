В Алматы одновременно проходят два митинга

В Алматы проходит митинг у монумента Независимости, передают корреспонденты агентства КазТАГ.

На площади Республики в Алматы начался несанкционированный митинг. У монумента собралось около 50 человек, в том числе участники декабрьских событий 1986 года, общественные активисты, политик Жанболат Мамай.

«Мы считаем, что 16-17 декабря - день памяти жертв Жанаозенской трагедии, день памяти жертв декабрьских событий 1986 года. Мы считаем, что эти два дня 16-17 декабря должны быть объявлены днем национального траура, днем единства. 25 октября - это день независимости, потому что в этот день принимали декларацию о независимости», - сказал Мамай.

После выступления Мамая собравшиеся прочитали поминальную молитву. После этого перед монументом выстроились члены движения "Оян, Казахстан" и развернули плакаты с надписями: «Наша свобода сильнее всех тюрем», «Хочу, чтобы мой голос что-то значил», «Душа человека не знает оков» и др.

По периметру площади дежурят сотрудники полиции, проведению митинга они не препятствуют.

Позже активисты «Оян, Казахстан» выступили за социальные, экономические и политические реформы.

После этого члены движения стали скандировать «Оян, Казахстан!». К монументу подошли представители власти и попытались заявить о нарушении собравшимися закона о митингах, но члены движения заглушали их слова, скандируя лозунг.

Одновременно еще один митинг проходит у памятника жертвам декабрьских событий 1986 года. На митинг собралось около 100 человек. Участники держат в руках флаги Казахстана и скандируют «Бостандык», «Мы здесь власть», «Народ здесь власть» и «Оян, казак!»

Попытку представителей власти разъяснить закон о митингах собравшиеся заглушили исполнением гимна Казахстана.