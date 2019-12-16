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16.12.19 17:59
Victor Yang
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
yudjin: чтобы не случились митинги как в столицах. В этот раз очень упрощённый вариант митингов - 50 и 100 человек.
16.12.19 17:48
yudjin
Плановая уборка улиц - почему полицейские оцепили парк Победы в Костанае
Ну смешно же, правда... взрослые люди, однако... Да признайтесь, что бдите чтобы не случились митинги как в столицах. Что такого? Поймём и простим, как грится... Нет же... новый уровень лицемерия...
16.12.19 17:42
drakon
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Серый волк: организовать производство подстольных мониторов!!! Да, на телевизорной фабрике, в КОстанае... :oops:
16.12.19 17:15
drakon
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Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование

Tengrinews.kz

16 декабря 2019, 13:19 |  Общество

Казахстанцы тратят на покупку продуктов почти половину своего бюджета, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.

 

Фото Турар Казангапов©

Эксперты агентства подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств.

"Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. Казахстан занимает 39-е место в рейтинге (47,6 процента)", - говорится в релизе по итогам исследования.

У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4 процента расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6 процента, Ирландии - 11,5 процента, Финляндии - 11,7 процента.

Доля расходов на продукты питания в Украине составляет 50 процентов. В конце рейтинга также располагаются Молдова (43,8), Северная Македония (37,8), Болгария (36,5), Беларусь (36,3), Сербия (34,3), Румыния (33,3) и Литва (31,5).

Кроме того, эксперты изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдова. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6 процента от своих потребительских расходов. Казахстанцы на "вредные привычки" тратят 2,3 процента от своих доходов.

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели.

Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11 процентов), за ней следуют Греция (10,8) и Испания (9,9). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдовы (по 1,9 процента). Казахстанские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,4 процента своего бюджета.

Наконец, эксперты изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7 процента), Великобритания (13) и Австрия (11,5). Доля расходов на культуру и досуг в Казахстане составляет 1,8 процента.
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1779
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 16.12.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Праздник сегодня , радоваться надо , а тут такие пессимистические статьи , аж настроение упало .
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§ alex_60
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По диагонали прочитал,
везде кз упоминается.
В лидерах наверное.
Акулы местного продовольственного бизнеса же говорят, что все парковки авто, См, ГМ заполнены, и не хватает телег для вывоза продуктов из них. .
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§ alex_60
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут бы еще исследование провести
про еду.
самые стройные полицейские в мире.
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§ Тот самый
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 277
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 варианта: либо мало зарабатываем, либо много едим. Первый отметаем сразу - средние заработные платы (по официальной статистике!) под 200 тысяч тенге. Остаётся 2й вариант.
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§ Козлов я
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 624
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 16.12.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ abaika95
Re: Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2218
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 16.12.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//свидетельствуют результаты исследования РИА Новости/


Проверенный источник из России сообщает что на Украине все плохо)

Но зато в России все чики пуки)
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§ alex_60
Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.12.19 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

смотрел, думал. не понял.
пост 5.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2019 - 16:25]
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Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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