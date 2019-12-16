Сколько казахстанцы тратят на еду - исследование

Казахстанцы тратят на покупку продуктов почти половину своего бюджета, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, сообщает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов©

Эксперты агентства подготовили рейтинг 40 европейских государств по доле расходов семей на продукты питания. Расчеты проводились по данным национальных статистических служб. При составлении рейтинга анализировались бюджеты домохозяйств.

"Наименьшая доля расходов на еду у жителей Люксембурга, наибольшая - у жителей Украины. Казахстан занимает 39-е место в рейтинге (47,6 процента)", - говорится в релизе по итогам исследования.

У люксембуржцев на еду приходится всего 8,4 процента расходов. Доля трат на продукты в расходах жителей Нидерландов и Великобритании составляет по 10,6 процента, Ирландии - 11,5 процента, Финляндии - 11,7 процента.

Доля расходов на продукты питания в Украине составляет 50 процентов. В конце рейтинга также располагаются Молдова (43,8), Северная Македония (37,8), Болгария (36,5), Беларусь (36,3), Сербия (34,3), Румыния (33,3) и Литва (31,5).

Кроме того, эксперты изучили, какую часть своего бюджета жители стран тратят на алкогольные напитки и табачные изделия.

Самую низкую долю расходов на эти товары имеют Люксембург, Португалия, Кипр и Молдова. В перечисленных странах жители тратят на алкоголь и табак не более 1,6 процента от своих потребительских расходов. Казахстанцы на "вредные привычки" тратят 2,3 процента от своих доходов.

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели.

Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11 процентов), за ней следуют Греция (10,8) и Испания (9,9). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдовы (по 1,9 процента). Казахстанские семьи тратят на услуги общественного питания и отели 3,4 процента своего бюджета.

Наконец, эксперты изучили расходы разных стран Европы на досуг и культуру. Лидерами здесь являются экономически благополучные западноевропейские страны - Швеция (18,7 процента), Великобритания (13) и Австрия (11,5). Доля расходов на культуру и досуг в Казахстане составляет 1,8 процента.