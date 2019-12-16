"Если не сумеем сберечь мир, то грош нам цена". О чем писали СМИ 16 декабря 1991 года

16 декабря 1991 года Казахстан отмечает День независимости. 28 лет назад журналисты писали заметки из Верховного Совета, репортажи с площади Республики, статьи о положении экономики.

Все они сейчас хранятся в Национальной библиотеке Казахстана и по ним можно понять, каким запомнился этот исторический момент для всей страны. Корреспондент Tengrinews.kz изучил архивные издания и нашел немало интересных фактов.

За 28 лет газеты потускнели, бумага стала хрупкой, а края рвутся от легкого прикосновения.

16 декабря 1991 года главной темой, без исключения, был "День независимости Казахстана". И каждое издание писало об этом по-разному.

Газета "Қазақ әдебиеті" опубликовала иллюстрацию с Нурсултаном Назарбаевым верхом на коне. В руках у него щит с надписью "Тәуелсіздік" ("Независимость").

14 декабря 1991 года все страны Советского Союза, кроме Казахстана, уже провозгласили свою независимость. Об этом пишет Емельянов в статье "Во имя будущего" в газете "Казахстанская правда". Парламентский корреспондент обозначил некоторые причины промедления.

"Дебаты велись в основном вокруг того, нужно или не нужно нам проводить всенародный референдум, чтобы узнать волю народа в отношении данного закона. Но, во-первых, депутаты Верховного совета и являются выразителями этой воли, а во-вторых, референдум - это вещь дорогостоящая, а в нынешних условиях может стать даже разорительной. Многие выступавшие, а было их около тридцати, отмечали, что ряд статей носит чисто декларативный характер, другие же требовали дополнительных разъяснений и оговорок", - пишет автор статьи.

16 декабря 1991 года выпал на понедельник. Тогда депутаты начали постатейное голосование по доработанному проекту закона "О государственной независимости Республики Казахстан". Закон приняли.

"Верховный совет торжественно провозгласил государственную независимость Республики Казахстан. Отныне наша республика является независимым, демократическим и правовым государством. Она обладает всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяет и проводит внутреннюю и внешнюю политику. Народные депутаты и президент республики стоя, продолжительными аплодисментами, приветствовали принятие судьбоносного Закона о государственной независимости Казахстана. Нурсултан Абишевич Назарбаев сердечно поздравил парламентариев и весь многонациональный народ республики с этим историческим событием", - сообщается в газете "Вечерняя Алма-Ата" (выпуск 1991 года).

Принятие Закона автор другой статьи называет "Событием исторической важности". И привел цитату академика Султана Сартаева: "Такой закон давно ждал весь народ многонационального Казахстана. Не погрешу против истины, если отмечу, что его приближали многие поколения нашего народа. Борьба за независимость шла буквально до последних дней. Для ее реального воплощения еще предстоит немало сделать".

Автор добавил, что теперь Казахстан имеет юридическое право быть принятым в ООН и по своей воле выходить на международную арену, шагать в будущее дорогой всех цивилизованных стран, а не по указке извне.

Во многих статьях "День независимости Казахстана" называют "Эхом декабрьских событий".

17 декабря 1991 года прошел митинг на площади республики в Алматы. Газета "Казахстанская правда" сообщает, что в этот день шел моросящий дождь. На трибуне выступили Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, поэты Мухтар Шаханов и Олжас Сулейменов. Также прибыли гости из Азербайджана, Турции, Татарстана и руководители гражданских движений и партий.

"11.00 17 декабря. Площадь Республики. Спустя пять лет. Все так же запружены как сама площадь, так и прилегающие улицы. Так же установлены микрофоны. Все вроде бы как тогда. Но не так. Самое главное отличие: нет оцепления (хотя и стоят милиционеры кучками). Нет и угрюмости на лицах, а царят оживление и светлая печаль. Да, пятилетие во многом изменило и мир, и нас. Еще вчера мы были просто республикой, а сегодня мы - независимое государство. И это определяет все. Об этом мечтали те, кто вышел в декабре 1986 года выразить свой протест против диктата центра, тоталитарной системы. Ростки демократии, посеянные тогда, проросли".

Автор описывает Нурсултана Назарбаева. "Не ошибусь, если скажу, что нет, пожалуй, сейчас человека в республике, на которого с такой надеждой бы не смотрели миллионы, чем Назарбаев. Гул приветствий и оваций, устроенный участниками митинга, свидетельствует об этом. В своем выступлении на двух языках Нурсултан Абишевич говорил о том, как за прошедшие пять лет изменилось общество", - пишет журналист.

Нурсултан Назарбаев тогда сказал, что курс на демократию позволил провозгласить Казахстан суверенным, а с 1 декабря и независимым государством. "Снят ярлык национализма с казахского народа, всегда отличавшегося истинным, а не декларативным интернационализмом, реабилитированы участники декабрьских событий, несправедливо осужденные", - добавил он.

Он также призвал к консолидации, единству. "Сохранить, сберечь мир на нашей земле", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев, - пожалуй, самая главная задача. Если мы этого не сделаем, грош нам цена. Тогда говорить о завтрашнем дне не стоит".

Рядом с этой статьей есть и указы президента Казахстана. "Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост средств, направляемых на потребление, и о повышении заработной платы работников бюджетных организаций и учреждений", "О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане".

17 декабря в Алма-Ату прибывает государственный секретарь США Джеймс Бейкер.

Интересным для читателей может стать и заявление Верховного Совета Республики Казахстан. Тогда еще президент СССР Михаил Горбачев заявил, что могут возникнуть территориальные претензии друг к другу со стороны государств, решивших выйти из Союза. Так, Россия, по утверждению Горбачева, во время освоения целины, якобы, передала Казахстану пять северных областей.

"На подобное высказывание может пойти лишь тот, кто либо не знает истории, либо сознательно хочет посеять семена недоверия и раздора между соседними государствами, вступившими на путь независимости. Верховный Совет Республики Казахстан находит такое утверждение со стороны высшего должностного лица страны недопустимым, не способствующим оздоровлению обстановки, укреплению традиционной дружбы и взаимопонимания народов на нынешнем ответственном периоде истории".