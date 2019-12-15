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abaika95
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15.12.19 17:02
electro
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
А как вам Алма-Султан? :lol: :lol: :lol:
15.12.19 16:50
Сабыр
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
За последние 30 лет единственное толковое предложение по переименованию. Только не умудритесь в какую-нибудь Нур-Алму или Алма-Нур. Тошнит уже от этого нур.
15.12.19 16:36
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Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов

sputniknews.kz

15 декабря 2019, 14:40 |  Общество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение писателя, поэта и общественного деятеля Олжаса Сулейменова в вопросе возвращения исторического названия Алматы - Алма-Ата.

 

© Sputnik / Анатолий Устиненко

В беседе с корреспондентом Sputnik Казахстан писатель отметил, что многие жители крупнейшего мегаполиса за то, чтобы вернуть прежнее название города.

"Название Алма-Ата более масштабное и понятное. Звучит широко, в нем точное историческое содержание. Алматы - название для очень узкого круга людей. Если смотреть с точки зрения лингвистики, то для тюркских языков корректнее использовать суффикс "лы", а не "ты". Тогда получается Алмалы", – поделился мнением лидер антиядерного движения "Невада-Семипалатинск".

Сулейменов отметил, готов быть первым, кто подпишет петицию за переименование города. При этом он подчеркнул, что власти не могут принимать единоличное решение по переименованию мегаполиса, эта инициатива должна исходить от народа и быть поддержана казахстанцами.

"Во время встречи с президентом Токаевым мы обсуждали этот вопрос и он поддержал эту инициативу. Но он сказал, что народ должен сам решить. Меня поддержал и аким города Бакытжан Сагинтаев", – добавил Олжас Сулейменов.

Казахстанцы время от времени поднимают вопрос о возвращении Южной столицы прежнего названия – Алма-Ата. Сторонники переименования отмечают, что в этом названии заложено отличие города, в котором зародился редкий сорт апорта.

Те, кто против возвращения прежнего имени, отмечают, что любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А дучше назвать - Верный... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 275
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ого! Может и Кустанаю вернут историческое название?
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* drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может и Кустанаю вернут историческое название?

А почему бы и нет? Николаевск... :lol: :-o
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§ таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
... любое переименование влечет дополнительные расходы бюджетных средств. Поэтому трогать название не стоит.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article

Да неужели?
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* drakon
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18115
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 15.12.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Да неужели?

Так, вы, Таноми, за Николаевск?... :lol: :oops:
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§ abaika95
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2206
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А затаболовку в самодуровку)

А кзыл орду в ак мечеть)


Прекрасно)
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§ Гога
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1773
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое - то непостоянство и непоследовательность ?
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§ таноми52
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1402
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 15.12.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Так, вы, Таноми, за Николаевск?



Не всё так просто!
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§ Сабыр
Re: Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 15.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За последние 30 лет единственное толковое предложение по переименованию. Только не умудритесь в какую-нибудь Нур-Алму или Алма-Нур. Тошнит уже от этого нур.
Профайл

§ electro
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 75
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 15.12.19 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как вам Алма-Султан?
:lol: :lol: :lol:
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Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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