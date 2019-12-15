Форум
таноми52
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Где то я это уже видел :-) :-) :-)
15.12.19 17:39
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
d.radikal.ru Где то я это уже видел... :lol: :oops: ;-)
15.12.19 17:09
abaika95
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Цитата-//Вот чего не знаю, того не знаю... Раз акимат так руки на колесе погрел, может кто-то сейчас греет их же на группах и флешмобах. Но я предпочитаю верить, что не в деньгах дело - а в...
15.12.19 17:02
electro
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
А как вам Алма-Султан? :lol: :lol: :lol:
15.12.19 16:50
Сабыр
Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
За последние 30 лет единственное толковое предложение по переименованию. Только не умудритесь в какую-нибудь Нур-Алму или Алма-Нур. Тошнит уже от этого нур.
15.12.19 16:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Григорий Бабаян: «У нас с руководством «Тобола» схожи взгляды на развитие клуба»

15 декабря 2019, 12:13 |  Спорт

Новым главным тренером «Тобола» стал казахстанский специалист Григорий БАБАЯН.

Фото с сайта ФК "Тобол"

На официальном сайте костанайского клуба Григорий Константинович прокомментировал новость о своем назначении:

- Руководство футбольного клуба «Тобол» было заинтересовано в моем приглашении, плюс во время переговоров пришло понимание, что во многом у нас схожи взгляды на дальнейшее развитие клуба. «Тобол» в последние годы один из немногих, кто благодаря поддержке акима области делает ставку не только на спортивный результат, но и развивает инфраструктуру. Все это в сумме и убедило меня подписать контракт именно с этим клубом.

- Все последние успехи «Астаны» связаны, в том числе и с вашим именем, вы в общей сложности в клубе проработали почти 8 сезонов. Вам не предлагали вернуться в столичный клуб?

- На протяжении последних месяцев я ждал приглашения из «Астаны», клуба, где я получил бесценный тренерский опыт. В клубе знают, что я был готов сотрудничать с «Астаной» в любом качестве, но предложение из столицы так и не поступило. Зато поступило интересное предложение от "Тобола", с которым можно решать серьёзные задачи и сейчас мои мысли связаны только с костанайским клубом.

Во время игровой карьеры Григорий Бабаян выступал в немецком «Биберахе», также защищал цвета клубов из южной столицы – «Алма-Ата» и «Кайрат».

Тренерская карьера специалиста началась в «Алма-Ате» в 2005 году, где Григорий Константинович проделал путь до главного тренера.

В 2012 году Григорий Бабаян подписал контракт с «Астаной». Вместе со столичной командой стал пятикратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка. Имеет опыт работы в Национальной сборной.

Сезон 2018 провел в «Астане» в качестве главного тренера, завоевав золотые медали. После чего был признан лучшим тренером Премьер-лиги.

Директор костанайского клуба Николай ПАНИН рассказал о назначении наставника «желто-зеленых»?

- Мы сегодня провели переговоры с одним из лучших казахстанских тренеров – Григорием Бабаяном. Все его прекрасно знают по работе с «Астаной». Он не только был в штабе Станимира Стоилова, Мирослава Беранека, Олега Протасова и Романа Григорчука, но и сам успешно возглавлял клуб. Можно сказать, что все успехи «Астаны» тесно связаны с именем Григория Бабаяна. Этот специалист прекрасно знаком с реалиями казахстанского футбола, имеет опыт подготовки команды к еврокубкам, постоянно занимается повышением квалификации. Буквально недавно Григорий Константинович закончил стажироваться в Испании.

- Кто-то из футболистов покинет клуб?

- Да, у нас завершились трудовые отношения с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко, Бауыржаном Турысбеком и Жасуром Нарзикуловым. Мы благодарим каждого из них за то время, которое они провели в клубе. Желаем им всевозможных успехов в дальнейшей карьере.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
15.12.19 14:40 Токаев поддерживает переименование Алматы - какой вариант предложил Олжас Сулейменов
15.12.19 11:53 Просьбы к Деду Морозу: от машинки до счастья в семье
15.12.19 10:24 Николай ВОРОНИН: Странный вопрос
14.12.19 16:47 Экс-президент Судана аль-Башир приговорен к двум годам тюрьмы
14.12.19 13:17 "Колбин, долой!" Разгон митинга инсценировали в детсаду Алматинской области
14.12.19 11:10 Прием писем Деду Морозу закончен, но мы продолжаем публиковать полученные ранее
14.12.19 10:10 Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство
13.12.19 17:51 На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?
13.12.19 16:34 Снега не будет, температура упадет: о погоде в Костанайской области в выходные дни
13.12.19 15:24 «У некоторых игроков отключился мозг» - тренер "Горняка" о матчах с "Кулагером"

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх