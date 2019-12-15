Григорий Бабаян: «У нас с руководством «Тобола» схожи взгляды на развитие клуба»

Новым главным тренером «Тобола» стал казахстанский специалист Григорий БАБАЯН.

Фото с сайта ФК "Тобол"

На официальном сайте костанайского клуба Григорий Константинович прокомментировал новость о своем назначении:

- Руководство футбольного клуба «Тобол» было заинтересовано в моем приглашении, плюс во время переговоров пришло понимание, что во многом у нас схожи взгляды на дальнейшее развитие клуба. «Тобол» в последние годы один из немногих, кто благодаря поддержке акима области делает ставку не только на спортивный результат, но и развивает инфраструктуру. Все это в сумме и убедило меня подписать контракт именно с этим клубом.

- Все последние успехи «Астаны» связаны, в том числе и с вашим именем, вы в общей сложности в клубе проработали почти 8 сезонов. Вам не предлагали вернуться в столичный клуб?

- На протяжении последних месяцев я ждал приглашения из «Астаны», клуба, где я получил бесценный тренерский опыт. В клубе знают, что я был готов сотрудничать с «Астаной» в любом качестве, но предложение из столицы так и не поступило. Зато поступило интересное предложение от "Тобола", с которым можно решать серьёзные задачи и сейчас мои мысли связаны только с костанайским клубом.

Во время игровой карьеры Григорий Бабаян выступал в немецком «Биберахе», также защищал цвета клубов из южной столицы – «Алма-Ата» и «Кайрат».

Тренерская карьера специалиста началась в «Алма-Ате» в 2005 году, где Григорий Константинович проделал путь до главного тренера.

В 2012 году Григорий Бабаян подписал контракт с «Астаной». Вместе со столичной командой стал пятикратным чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка. Имеет опыт работы в Национальной сборной.

Сезон 2018 провел в «Астане» в качестве главного тренера, завоевав золотые медали. После чего был признан лучшим тренером Премьер-лиги.

Директор костанайского клуба Николай ПАНИН рассказал о назначении наставника «желто-зеленых»?

- Мы сегодня провели переговоры с одним из лучших казахстанских тренеров – Григорием Бабаяном. Все его прекрасно знают по работе с «Астаной». Он не только был в штабе Станимира Стоилова, Мирослава Беранека, Олега Протасова и Романа Григорчука, но и сам успешно возглавлял клуб. Можно сказать, что все успехи «Астаны» тесно связаны с именем Григория Бабаяна. Этот специалист прекрасно знаком с реалиями казахстанского футбола, имеет опыт подготовки команды к еврокубкам, постоянно занимается повышением квалификации. Буквально недавно Григорий Константинович закончил стажироваться в Испании.

- Кто-то из футболистов покинет клуб?

- Да, у нас завершились трудовые отношения с Фернандером Кассаем, Виктором Дмитренко, Бауыржаном Турысбеком и Жасуром Нарзикуловым. Мы благодарим каждого из них за то время, которое они провели в клубе. Желаем им всевозможных успехов в дальнейшей карьере.