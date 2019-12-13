На что потратят бюджет Костанайской области в 2020 году?

Бюджет Костанайской области на 2020-2022 годы обсудили депутаты областного маслихата на очередной сессии сегодня, 13 декабря.

Как сообщила и. о. руководителя управления экономики и бюджетного планирования Жанна ШАЙМАРДАНОВА, бюджет региона в 2020 году, в сравнении с текущим годом, будет увеличен на 11,2% и составит 313,9 млрд тенге. Большая часть доходной части по-прежнему будет формироваться субвенциями из республиканского бюджета. От собственных источников в областную казну ожидается поступление 89 млрд тенге.

Жанна Шаймарданова: «Расходы в сфере образования вырастут в 2 раза»

Значительно увеличится финансирование социальной сферы. Особенно заметен запланированный рост в сфере образования.

- Расходы в сфере образования вырастут в два раза и составят 48,3 млрд тенге, - отметила Шаймарданова. – Рост связан с трансфертами из республиканского бюджета на повышение заработной платы педагогам на 25% и выделение более 4 млрд тенге на проведение капитального и текущего ремонта, а также улучшение материально-технического снабжения объектов образования.

В числе этих расходов деньги на приобретение автобусов для подвоза учащихся к школам в сельской местности (170 млн), оснащение организаций образования камерами видеонаблюдения (187 млн), а также на вынос котельных из зданий 32 школ (399 млн тенге).

Более 5 млрд тенге направляется в сферу здравоохранения. В том числе на 1,4 млрд закупят оборудование для медицинских организаций районного уровня, по 135 млн израсходуют на размещение государственного образовательного заказа по медицинским специальностям и на социальную поддержку медработников, изъявивших желание работать в селах. Предусмотрены средства и для закупки лекарств для больных с редкими видами заболеваний - 397 млн тенге.

Запланированы средства на окончание реконструкции областного реабилитационного центра инвалидов в Костаная.

2,3 млрд направят на поддержку социально уязвимых слоев населения. В том числе, на выплату адресной помощи нового формата - социальный пакет детям (продуктовый набор, набор товаров бытовой химии, школьная форма и принадлежности).

В 3 раза увеличены инвестиции в городские системы водоснабжения и водоотведения. 2,5 млрд затратят на реконструкцию самоотводящих коллекторов в Костанае и столько же - на ремонт водопроводов в Лисаковске, Аркалыке и Костанае.

На 11,6 млрд больше запланированы расходы на развитие транспортной инфраструктуры (всего – 32 млрд тенге). Эти деньги пойдут на строительство ул. Восточной в Рудном, а также ремонт дорог областного и районного значения и улиц в селах. Пятая часть этих средств будет осваиваться в Костанае, 1 млрд из них – на текущем ремонте дворовых территорий. На такую же сумму планируется сделать ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Рудном и п. Качар.

Заметным оказался рост расходов на улучшение материально-технического обеспечения средствами противопожарной безопасности. Для этих целей запланировано более 400 млн тенге - на 58% больше, чем в 2019-м.

Перед началом сессии проект бюджета обсудили на совместном заседании Общественного совета Костанайской области и постоянной комиссии маслихата по вопросам бюджета, промышленности и развития малого и среднего бизнеса. Послушав там доклад руководителя управления экономики и бюджетного планирования, депутат Олег ДАНИЛЕНКО высказал замечание по поводу того, что бюджетные средства иногда тратят в населенных пунктах, которые не имеют перспектив экономического развития.

- В то время как есть села, где экономика растет, туда заводятся серьезные проекты, а социальная сфера отстает и хорошие специалисты по этой причины оттуда уезжают, - заявил депутат. – Я прошу в этом разобраться.

Свои претензии по бюджету, уже в ходе обсуждения на сессии, высказал и депутат Сабит АГАЙДАРОВ. По его оценке, в разделе бюджета по развитию транспортной инфраструктуры «все районы есть, кроме Узункольского».

Сабит Агайдаров возмутился, что в областном бюджете не запланированы средства на ремонт дорог в Узункольском районе

- У нас дождь пройдет и мы неделю в сапогах ходим, - возмутился Агайдаров. – Об этом все прекрасно знают, но до сих пор в инфраструктуре поселка нет ни одной дороги, ни одного подъездного пути.

Депутат попросил по этому поводу дать ему письменный ответ. Присутствующий на сессии заместитель акима области Ерлан Спанов обещал такой ответ подготовить.

Других замечаний не было и бюджет области депутаты приняли единогласно.

Фото Ксении РЕБИК