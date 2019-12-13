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Снега не будет, температура упадет: о погоде в Костанайской области в выходные дни

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

13 декабря 2019, 16:34 |  Общество

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 14-16 декабря, на всей территории Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Местами будет туман, автомобилистам следует быть осторожнее.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу ночью термометры покажут 18-23, местами 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем будет 10-15 градусов ниже нуля. В воскресенье ночью мороз будет держаться в пределах 17-22 градусов, но местами чуть теплее - температура опустится не ниже 13 градусов мороза. Днем ожидаем те же -10...-15 градусов, что и в субботу, но местами может быть не более 7 градусов мороза. В ночь на понедельник показания термометров будут колебаться в пределах 12-17 градусов ниже нуля, но местами столбики термометров опустятся до отметки -20°С. Днем ожидаем от 7 до 12, местами 15 градусов мороза.

В субботу ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В субботу и понедельник ветер сменит на правление на юго-западное, скорость его составит 9-14 м/с.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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