Снега не будет, температура упадет: о погоде в Костанайской области в выходные дни
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 14-16 декабря, на всей территории Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. Местами будет туман, автомобилистам следует быть осторожнее.
Фото Ксении РЕБИК
- В субботу ночью термометры покажут 18-23, местами 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днем будет 10-15 градусов ниже нуля. В воскресенье ночью мороз будет держаться в пределах 17-22 градусов, но местами чуть теплее - температура опустится не ниже 13 градусов мороза. Днем ожидаем те же -10...-15 градусов, что и в субботу, но местами может быть не более 7 градусов мороза. В ночь на понедельник показания термометров будут колебаться в пределах 12-17 градусов ниже нуля, но местами столбики термометров опустятся до отметки -20°С. Днем ожидаем от 7 до 12, местами 15 градусов мороза.
В субботу ожидается северо-западный ветер скоростью 5-10 м/с. В субботу и понедельник ветер сменит на правление на юго-западное, скорость его составит 9-14 м/с.
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