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Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто оплатит взносы в январе 2020 года

13 декабря 2019, 14:24 |  Государство

Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан готов к внедрению ОСМС – социальный статус 97% казахстанцев актуализирован, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото pixabay.com

Что случилось. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что даже те казахстанцы, которые оплатят взносы в Фонд социального медицинского страхования в январе следующего года, будут считаться застрахованными.

"Самозанятые могут либо зарегистрироваться как безработные, либо стать самостоятельными плательщиками, вносить взнос, который составляет 2125 тенге. То есть в январе, первый рабочий день, человек может пойти в любой банк второго уровня, заплатить взнос, заплатить за несколько месяцев вперед. В случае если он не оплатит, то при посещении поликлиники и когда ему будут предложены медицинские услуги, которые входят в ОСМС, врач увидит статус "незастрахованный", – сказал министр.

Контекст. Елжан Биртанов рассказал, что в Казахстане завершена работа по актуализации статуса граждан в рамках подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Минздрав владеет информацией о статусе 97% населения. Оставшиеся 3% граждан (около 55 тысяч человек) не проживают по месту жительства, многие выехали за рубеж.

Почему это важно знать. В январе 2020 года в Казахстане начнёт действовать система ОСМС. Услуги, которые входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, будут получать все казахстанцы, независимо от того, платят они страховку или нет. Дополнительные медицинские услуги станут платными для тех, кто не является участником ОСМС.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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