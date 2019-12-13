Минздрав: Застрахованными будут считаться даже те, кто оплатит взносы в январе 2020 года
Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан готов к внедрению ОСМС – социальный статус 97% казахстанцев актуализирован, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото pixabay.com
Что случилось. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что даже те казахстанцы, которые оплатят взносы в Фонд социального медицинского страхования в январе следующего года, будут считаться застрахованными.
"Самозанятые могут либо зарегистрироваться как безработные, либо стать самостоятельными плательщиками, вносить взнос, который составляет 2125 тенге. То есть в январе, первый рабочий день, человек может пойти в любой банк второго уровня, заплатить взнос, заплатить за несколько месяцев вперед. В случае если он не оплатит, то при посещении поликлиники и когда ему будут предложены медицинские услуги, которые входят в ОСМС, врач увидит статус "незастрахованный", – сказал министр.
Контекст. Елжан Биртанов рассказал, что в Казахстане завершена работа по актуализации статуса граждан в рамках подготовки к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Минздрав владеет информацией о статусе 97% населения. Оставшиеся 3% граждан (около 55 тысяч человек) не проживают по месту жительства, многие выехали за рубеж.
Почему это важно знать. В январе 2020 года в Казахстане начнёт действовать система ОСМС. Услуги, которые входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи, будут получать все казахстанцы, независимо от того, платят они страховку или нет. Дополнительные медицинские услуги станут платными для тех, кто не является участником ОСМС.
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