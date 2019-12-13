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В каких регионах Казахстана самые дорогие продукты?

13 декабря 2019, 12:03 |  Общество

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал, в каких регионах подорожали продукты питания, передает Today.kz. К сожалению, в пятерке самых дорогих в этом отношении городов, среди столицы, Алматы и крупных областных центров - Костанай.

Фото: © stock.com

Высокий рост цен на продовольственные товары отмечается в пяти регионах. В годовом выражении цены на социально-значимые продтовары выросли почти на 12%. Наибольший рост наблюдается в Алматы (на 15,2%), Атырау (на 14,9%), Нур-Султане (на 14,2%), Караганде (на 13,7%), Костанае (на 13,6%) и Жезказгане (на 13,4%).

- В текущем и последующих периодах центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах. Первое – особый контроль цен на социально-значимые продовольственные товары. Второе – реализация пула инвестиционных проектов. Третье – использование новых возможностей для активизации МСБ. Четвертое – быстрое проведение финансов в экономику путем принятия всех процедур, связанных с бюджетом 2020 года, – отметил глава ведомства.
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§ drakon
Re: В каких регионах Казахстана самые дорогие продукты?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18103
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.12.19 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, наконец-то, КОстанай,
в первой пятёрке... :lol: :oops:
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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