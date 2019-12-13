В каких регионах Казахстана самые дорогие продукты?

Министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов рассказал, в каких регионах подорожали продукты питания, передает Today.kz. К сожалению, в пятерке самых дорогих в этом отношении городов, среди столицы, Алматы и крупных областных центров - Костанай.

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Высокий рост цен на продовольственные товары отмечается в пяти регионах. В годовом выражении цены на социально-значимые продтовары выросли почти на 12%. Наибольший рост наблюдается в Алматы (на 15,2%), Атырау (на 14,9%), Нур-Султане (на 14,2%), Караганде (на 13,7%), Костанае (на 13,6%) и Жезказгане (на 13,4%).

- В текущем и последующих периодах центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах. Первое – особый контроль цен на социально-значимые продовольственные товары. Второе – реализация пула инвестиционных проектов. Третье – использование новых возможностей для активизации МСБ. Четвертое – быстрое проведение финансов в экономику путем принятия всех процедур, связанных с бюджетом 2020 года, – отметил глава ведомства.