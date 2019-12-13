Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
Житель Акмолинской области отправил судье по почте письмо с деньгами. За это мужчину оштрафовали на 350 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщила главный эксперт департамента партнерства Антикоррупционной службы Сымбат Исрапулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В Акмолинской области один гражданин посредством почтовой связи АО "Казпочта" направил конверт с запиской с просьбой об ускорении рассмотрения дела о расторжении брака и денежную купюру номиналом две тысячи тенге в Кокшетауский городской суд на имя судьи. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 353 500 тенге", - сообщила Сымбат Исрапулова.
Она также рассказала о других случаях, когда казахстанцы пытались преподнести различные подарки или вознаграждение госслужащим.
"В Актюбинской, Кызылординской, Атырауской областях и ВКО 14 граждан, находящиеся на пробационном контроле, за предоставление незаконного материального вознаграждения инспекторам службы пробации путем пополнения баланса мобильного телефона и дачи денежных купюр привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 5 858 000 тенге", - сообщила главный эксперт департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции.
В ведомстве напомнили, что подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (5 050 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге в 2019 году). Для получающего - 600 МРП (более 1,5 миллиона тенге в 2019 году). Все, что выше 2 МРП, расценивается как взятка и предусматривает уголовную ответственность.
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