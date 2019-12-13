Форум
юля елиссева
Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
2 тысячи по почте в конверте? что серьёзно? сдаётся мне, что судью просто подставить хотели.
13.12.19 10:11
maxsaf
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
abaika95: На издание 100тыс. Экземпляров советского романа "Бруски" или роман-газеты? Может быть Опять Курчавый вернулся? Ну вот откуда недавно отучившемуся психологу, да еще и в...
13.12.19 10:09
Lex
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
Мне вот что интересно, зная как работают наши полукриминальные, а то и вовсе криминальные структуры силовые, как Сталкер выкручивается, что ещё на свободе находится, ни разу не "покоцанный"...
13.12.19 09:56
Victor Yang
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
Надеюсь, в этот раз всё получится пока Розинов решает свои проблемы.
13.12.19 09:40
юля елиссева
После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
и кто же в итоге окажется стрелочником?
13.12.19 09:38
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами

13 декабря 2019, 09:44 |  Государство

Житель Акмолинской области отправил судье по почте письмо с деньгами. За это мужчину оштрафовали на 350 тысяч тенге. Об этом на брифинге в Нур-Султане сообщила главный эксперт департамента партнерства Антикоррупционной службы Сымбат Исрапулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В Акмолинской области один гражданин посредством почтовой связи АО "Казпочта" направил конверт с запиской с просьбой об ускорении рассмотрения дела о расторжении брака и денежную купюру номиналом две тысячи тенге в Кокшетауский городской суд на имя судьи. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 353 500 тенге", - сообщила Сымбат Исрапулова.

Она также рассказала о других случаях, когда казахстанцы пытались преподнести различные подарки или вознаграждение госслужащим.

 

"В Актюбинской, Кызылординской, Атырауской областях и ВКО 14 граждан, находящиеся на пробационном контроле, за предоставление незаконного материального вознаграждения инспекторам службы пробации путем пополнения баланса мобильного телефона и дачи денежных купюр привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 5 858 000 тенге", - сообщила главный эксперт департамента партнерства Агентства по противодействию коррупции.

В ведомстве напомнили, что подарки госслужащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме. Если стоимость подарка ниже 2 МРП (5 050 тенге), для дающего предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (505 000 тенге в 2019 году). Для получающего - 600 МРП (более 1,5 миллиона тенге в 2019 году). Все, что выше 2 МРП, расценивается как взятка и предусматривает уголовную ответственность.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
13.12.19 09:26 После публикации "НГ" о принудительной подписке в акимате Мичуринского сельского округа проведут служебную проверку
13.12.19 08:58 С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет 2020 года
12.12.19 17:41 Когда тяжело, но хочется жить и радоваться, пишут Деду Морозу
12.12.19 17:30 Более 10 млн тенге ущерба - подозреваемых в браконьерстве задержали сотрудники природоохранной полиции в Костанайской области
12.12.19 17:15 Новое лекарство для диабетиков назвали смертельно опасным в Казахстане
12.12.19 16:29 Сначала в Костанае, потом в Аркалыке - когда сделают реконструкцию аэропортов в двух городах
12.12.19 15:34 Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
12.12.19 15:06 «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
12.12.19 12:30 Центр реабилитации для детей с особыми образовательными потребностями открылся в Костанае
12.12.19 11:36 Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

* юля елиссева
Re: Казахстанец отправил судье по почте письмо с деньгами
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 тысячи по почте в конверте? что серьёзно? сдаётся мне, что судью просто подставить хотели.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 127
Пользователей: 5
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх