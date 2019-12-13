С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет 2020 года
4 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы". Он вводится в действие с 1 января 2020 года.
В документе установлены размеры минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, а также определены доходы и затраты бюджета. В списке регионов-доноров по-прежнему Атырауская и Мангыстауская области, а также Алматы и Нур-Султан. В списке областей и городов, которым будет оказана финансовая помощь из республиканского бюджета, лидирует Туркестанская область.
Пенсии повысят на 7%
В следующем году в Казахстане повысят размер пенсионных выплат.
"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2020 года на 7%", – сказано в документе.
Закон утвердил:
- минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
- минимальная базовая пенсионная выплата – 16 839 тенге;
- минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
- месячный расчётный показатель – 2 651 тенге;
- величина прожиточного минимума для исчисления социальных выплат – 31 183 тенге;
- месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы – 3 739 тенге (эта статья не касается солдат срочной службы).
Регионы-доноры перечислят в республиканский бюджет 420 млрд тенге
Основными донорами республиканского бюджета по-прежнему останутся четыре региона. Атырауская и Мангистауская области, а также города Нур-Султан и Алматы пополнят главную казну страны на 420 млрд тенге:
- Атырауская область – 207 млрд тенге;
- Алматы – 171 млрд тенге;
- Нур-Султан – 32 млрд тенге;
- Мангистауская область – 8,2 млрд тенге.
Республиканский бюджет выделит регионам 2,1 трлн тенге:
- Акмолинской области – 144 млрд тенге;
- Актюбинской – 108 млрд тенге;
- Алматинской – 200 млрд тенге;
- Восточно-Казахстанской – 215 млрд тенге;
- Жамбылской – 194 млрд тенге;
- Западно-Казахстанской – 74 млрд тенге;
- Карагандинской – 142 млрд тенге;
- Кызылординской – 174 млрд тенге;
- Костанайской – 140 млрд тенге;
- Павлодарской – 55 млрд тенге;
- Северо-Казахстанской – 142 млрд тенге;
- Туркестанской – 379 млрд тенге;
- Шымкенту – 131 млрд тенге.
На что выделят деньги регионам
Трансферты из республиканского бюджета выделят регионам на реализацию 36 направлений, в числе которых:
- субсидирование агропромышленного комплекса;
- выплата АСП;
- финансирование химической кастрации педофилов;
- материально-техническое оснащение медучреждений;
- обеспечение инвалидов кохлеарными имплантами;
- покупка вакцин;
- пропаганда ЗОЖ;
- увеличение зарплат учителей и работников культуры;
- финансирование проектов по программе "Ауыл – ел бесігі";
- покупку жилья для малообеспеченных семей и работающей молодёжи.
Также планируют выделить средства на праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В резерве Правительства предусмотрели 76 млрд тенге
В законе утверждён резерв Правительства Казахстана на 2020 год в 76 млрд тенге. Лимит правительственного долга – 14,6 трл тенге. Лимит обязательств по проектам государственно-частного партнёрства – 2 трл тенге.
Доходы республиканского бюджета на 2020-2022 годы составят 11,2 трлн тенге:
- налоговые поступления – 7,9 трлн тенге;
- неналоговые поступления – 121, 3 млрд тенге;
- поступления от продажи основного капитала – 4,4 млрд тенге;
- поступления трансфертов 3,1 трлн тенге.
Расходы бюджета – 12,4 трлн тенге. Поэтому дефицит бюджета составит минус 1,5 трлн тенге. Это примерно 2,1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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