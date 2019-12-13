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С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет 2020 года

13 декабря 2019, 08:58 |  Государство
В Казахстане приняли закон о бюджете на 2020-2022 годы. Он устанавливает размер минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, передает Informburo.kz.

4 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы". Он вводится в действие с 1 января 2020 года.

В документе установлены размеры минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, а также определены доходы и затраты бюджета. В списке регионов-доноров по-прежнему Атырауская и Мангыстауская области, а также Алматы и Нур-Султан. В списке областей и городов, которым будет оказана финансовая помощь из республиканского бюджета, лидирует Туркестанская область.

Пенсии повысят на 7%

В следующем году в Казахстане повысят размер пенсионных выплат.

"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2020 года на 7%", – сказано в документе.

Закон утвердил:

  • минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;
  • минимальная базовая пенсионная выплата – 16 839 тенге;
  • минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
  • месячный расчётный показатель – 2 651 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления социальных выплат – 31 183 тенге;
  • месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы – 3 739 тенге (эта статья не касается солдат срочной службы).

Регионы-доноры перечислят в республиканский бюджет 420 млрд тенге

Основными донорами республиканского бюджета по-прежнему останутся четыре региона. Атырауская и Мангистауская области, а также города Нур-Султан и Алматы пополнят главную казну страны на 420 млрд тенге:

  • Атырауская область – 207 млрд тенге;
  • Алматы – 171 млрд тенге;
  • Нур-Султан – 32 млрд тенге;
  • Мангистауская область – 8,2 млрд тенге.

Республиканский бюджет выделит регионам 2,1 трлн тенге:

  • Акмолинской области – 144 млрд тенге;
  • Актюбинской – 108 млрд тенге;
  • Алматинской – 200 млрд тенге;
  • Восточно-Казахстанской – 215 млрд тенге;
  • Жамбылской – 194 млрд тенге;
  • Западно-Казахстанской – 74 млрд тенге;
  • Карагандинской – 142 млрд тенге;
  • Кызылординской – 174 млрд тенге;
  • Костанайской – 140 млрд тенге;
  • Павлодарской – 55 млрд тенге;
  • Северо-Казахстанской – 142 млрд тенге;
  • Туркестанской – 379 млрд тенге;
  • Шымкенту – 131 млрд тенге.

На что выделят деньги регионам

Трансферты из республиканского бюджета выделят регионам на реализацию 36 направлений, в числе которых:

  • субсидирование агропромышленного комплекса;
  • выплата АСП;
  • финансирование химической кастрации педофилов;
  • материально-техническое оснащение медучреждений;
  • обеспечение инвалидов кохлеарными имплантами;
  • покупка вакцин;
  • пропаганда ЗОЖ;
  • увеличение зарплат учителей и работников культуры;
  • финансирование проектов по программе "Ауыл – ел бесігі";
  • покупку жилья для малообеспеченных семей и работающей молодёжи.

Также планируют выделить средства на праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В резерве Правительства предусмотрели 76 млрд тенге

В законе утверждён резерв Правительства Казахстана на 2020 год в 76 млрд тенге. Лимит правительственного долга – 14,6 трл тенге. Лимит обязательств по проектам государственно-частного партнёрства – 2 трл тенге.

Доходы республиканского бюджета на 2020-2022 годы составят 11,2 трлн тенге:

  • налоговые поступления – 7,9 трлн тенге;
  • неналоговые поступления – 121, 3 млрд тенге;
  • поступления от продажи основного капитала – 4,4 млрд тенге;
  • поступления трансфертов 3,1 трлн тенге.

Расходы бюджета – 12,4 трлн тенге. Поэтому дефицит бюджета составит минус 1,5 трлн тенге. Это примерно 2,1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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Комментарии к новости
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* юля елиссева
Re: С 1 января повышаются пенсии и размер МРП. Утверждён бюджет...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1472
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.12.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не поняла, а чего минимальную зарплату то не подняли? всего лишь 42500 таньга. какие-то несчастные 109 долларов.
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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