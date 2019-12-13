В Казахстане приняли закон о бюджете на 2020-2022 годы. Он устанавливает размер минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, передает Informburo.kz

4 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы". Он вводится в действие с 1 января 2020 года.

В документе установлены размеры минимальной зарплаты, расчётного месячного показателя и минимальной пенсии, а также определены доходы и затраты бюджета. В списке регионов-доноров по-прежнему Атырауская и Мангыстауская области, а также Алматы и Нур-Султан. В списке областей и городов, которым будет оказана финансовая помощь из республиканского бюджета, лидирует Туркестанская область.

Пенсии повысят на 7%

В следующем году в Казахстане повысят размер пенсионных выплат.

"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учётом повышения их размеров с 1 января 2020 года на 7%", – сказано в документе.

Закон утвердил:

минимальный размер пенсии – 38 636 тенге;

минимальная базовая пенсионная выплата – 16 839 тенге;

минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;

месячный расчётный показатель – 2 651 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления социальных выплат – 31 183 тенге;

месячный размер денежной компенсации на оплату аренды и комуслуг военнослужащим и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, а также государственной фельдъегерской службы – 3 739 тенге (эта статья не касается солдат срочной службы).

Регионы-доноры перечислят в республиканский бюджет 420 млрд тенге

Основными донорами республиканского бюджета по-прежнему останутся четыре региона. Атырауская и Мангистауская области, а также города Нур-Султан и Алматы пополнят главную казну страны на 420 млрд тенге:

Атырауская область – 207 млрд тенге;

Алматы – 171 млрд тенге;

Нур-Султан – 32 млрд тенге;

Мангистауская область – 8,2 млрд тенге.

Республиканский бюджет выделит регионам 2,1 трлн тенге:

Акмолинской области – 144 млрд тенге;

Актюбинской – 108 млрд тенге;

Алматинской – 200 млрд тенге;

Восточно-Казахстанской – 215 млрд тенге;

Жамбылской – 194 млрд тенге;

Западно-Казахстанской – 74 млрд тенге;

Карагандинской – 142 млрд тенге;

Кызылординской – 174 млрд тенге;

Костанайской – 140 млрд тенге;

Павлодарской – 55 млрд тенге;

Северо-Казахстанской – 142 млрд тенге;

Туркестанской – 379 млрд тенге;

Шымкенту – 131 млрд тенге.

На что выделят деньги регионам

Трансферты из республиканского бюджета выделят регионам на реализацию 36 направлений, в числе которых:

субсидирование агропромышленного комплекса;

выплата АСП;

финансирование химической кастрации педофилов;

материально-техническое оснащение медучреждений;

обеспечение инвалидов кохлеарными имплантами;

покупка вакцин;

пропаганда ЗОЖ;

увеличение зарплат учителей и работников культуры;

финансирование проектов по программе "Ауыл – ел бесігі";

покупку жилья для малообеспеченных семей и работающей молодёжи.

Также планируют выделить средства на праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В резерве Правительства предусмотрели 76 млрд тенге

В законе утверждён резерв Правительства Казахстана на 2020 год в 76 млрд тенге. Лимит правительственного долга – 14,6 трл тенге. Лимит обязательств по проектам государственно-частного партнёрства – 2 трл тенге.

Доходы республиканского бюджета на 2020-2022 годы составят 11,2 трлн тенге:

налоговые поступления – 7,9 трлн тенге;

неналоговые поступления – 121, 3 млрд тенге;

поступления от продажи основного капитала – 4,4 млрд тенге;

поступления трансфертов 3,1 трлн тенге.

Расходы бюджета – 12,4 трлн тенге. Поэтому дефицит бюджета составит минус 1,5 трлн тенге. Это примерно 2,1% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.