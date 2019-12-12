Более 10 млн тенге ущерба - подозреваемых в браконьерстве задержали сотрудники природоохранной полиции в Костанайской области
10 декабря полицейские в ходе патрулирования остановили в селе Торгай автомобиль Nissan Patrol. В салоне машины обнаружили 15 туш дикого кабана со следами отстрела.
Фото пресс-службы ДП
Как сообщила сегодня, 12 декабря, пресс-служба ДП Костанайской области, по данному факту природоохранная полиция задержала 58-летнего жителя села Акшыганак Жангельдинского района. Подозреваемый без лицензии на охоту отстрелил 15 кабанов.
12 декабря, около 2 часов ночи, на территории Наурзумского государственного природного заповедника были задержаны трое мужчин - жителей Актюбинской области, Костаная и Затобольска.
"Злоумышленники застрелили одного лося и при разделывании туши были задержаны полицейскими совместно с егерями заповедника, - пояснили в ведомстве. - Полицейскими изъяты нарезное ружье, гладкоствольное оружие, патроны, фароискатель, 2 ножа, топор, арканы и автомашина "УАЗ-патриот".
По этим двум фактам начались досудебные расследования по ст. 337 ч. 3 УК РК (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Нанесенный ущерб составил более 10 млн тенге.
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