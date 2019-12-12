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abaika95
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Цитата-//Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно круто!// Ну вот давно не виделись) У вас на новой родине по другому? И все трубы чин по чину укрыты наверно?)...
12.12.19 19:25
Серый волк
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Не понимают жители чутких стараний чиновников. Им уже котороый год сказочную жизнь в музее строят. А они не понимают! Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно...
12.12.19 18:51
Серый волк
Космические цифры от КТЭК
У вас там космических масштабов швейная фабрика трудится. Шьёт копеечные куртки неустанно по утверждениям вашего очень правильно считающего Архимеда. Ими можно дом оббить для утепления по кругу, и...
12.12.19 18:48
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Широка страна моя родная. Строк пустых куча. Размер постов на А4. О других думай.
12.12.19 18:40
сайлау курманов
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся. в связи с этим , президент Путин сказал по поводу уничтожения яблок и сыра, что тогда встанет реализация легальных продуктов у порядочных...
12.12.19 18:12
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Более 10 млн тенге ущерба - подозреваемых в браконьерстве задержали сотрудники природоохранной полиции в Костанайской области

12 декабря 2019, 17:30 |  Криминал

10 декабря полицейские в ходе патрулирования остановили в селе Торгай автомобиль Nissan Patrol. В салоне машины обнаружили 15 туш дикого кабана со следами отстрела.

Фото пресс-службы ДП

Как сообщила сегодня, 12 декабря, пресс-служба ДП Костанайской области, по данному факту природоохранная полиция задержала 58-летнего жителя села Акшыганак Жангельдинского района. Подозреваемый без лицензии на охоту отстрелил 15 кабанов.

12 декабря, около 2 часов ночи, на территории Наурзумского государственного природного заповедника были задержаны трое мужчин - жителей Актюбинской области, Костаная и Затобольска.

"Злоумышленники застрелили одного лося и при разделывании туши были задержаны полицейскими совместно с егерями заповедника, - пояснили в ведомстве. - Полицейскими изъяты нарезное ружье, гладкоствольное оружие, патроны, фароискатель, 2 ножа, топор, арканы и автомашина "УАЗ-патриот".

По этим двум фактам начались досудебные расследования по ст. 337 ч. 3 УК РК (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Нанесенный  ущерб составил более 10 млн тенге.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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